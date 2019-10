Het Britse Lagerhuis heeft zaterdag een belangrijke wetswijziging aangenomen met een meerderheid van zestien stemmen, die ervoor zorgt dat premier Boris Johnson om Brexit-uitstel moet vragen, ook als zijn deal wordt aangenomen. Als reactie heeft de regering de stemming over zijn akkoord uitgesteld.

"Helaas, de gelegenheid om een betekenisvolle stemming te houden is verlopen, want de betekenisvolle stemming is ontdaan van alle betekenis", zei Johnson na de stemming. Hij herhaalt dat een Brexit met zijn uittredingsovereenkomst op 31 oktober nog steeds de "beste optie" is.

Het zogeheten Letwin-amendement, waar dus een meerderheid voor is in het Lagerhuis, werd ingediend als een soort verzekeringspolis en verplicht dat alle wetgeving die nodig is om het uittredingsakkoord uit te voeren moet zijn aangenomen, voordat de deal kan worden goedgekeurd.

Voor het verlaten van de EU moet het Verenigd Koninkrijk namelijk niet alleen een Brexit-deal goedkeuren, maar moet de regering de deal ook nog ratificeren.

De parlementariërs die voor de wijziging stemden waren bang dat de hardliners uit de Conservatieve partij alsnog zouden dwarsliggen bij de ratificatie, als de deal werd aangenomen in het Lagerhuis. Als ze uiteindelijk niet tekenden, zou het VK alsnog zonder akkoord uit de EU kunnen crashen op 31 oktober. Het Letwin-amendement zorgt er dus voor dat eerst alles wettelijk moet zijn geregeld.

Naar verwachting zal Johnson maandag de benodigde wetgeving aan het parlement voorleggen. Hij komt hiermee tegemoet aan het Letwin-amendement. Vervolgens zal de premier zijn deal waarschijnlijk dinsdag opnieuw voorleggen aan het Lagerhuis. De kans dat hij dan een meerderheid vindt, zal toenemen.

Johnson wil niet met EU onderhandelen over uitstel

Nu de stemming over Johnsons deal niet doorgaat, moet de premier eigenlijk naar Brussel om uitstel te vragen. Niet vanwege het Letwin-amendement, want dat is gekoppeld aan zijn deal, maar omdat de Benn-wet nog van kracht is.

Deze wet, die begin september werd aangenomen in het Lagerhuis, verplicht Johnson tot het vragen van Brexit-uitstel als er voor 19 oktober 23.00 uur Britse tijd geen deal op tafel ligt.

Johnson zei zaterdag nadat het Letwin-amendement werd aangenomen dat hij niet met de EU gaat onderhandelen over een nieuw uitstel. "We zullen onze vrienden in de EU vertellen dat verder uitstel slecht is voor dit land, de EU en de democratie." Hij zegt te hopen dat zij zich niet "aangetrokken voelen" tot het verlenen van uitstel.