De Britse regering heeft zaterdag gedreigd met het uitstellen van de stemming over de Brexit-deal, vanwege een ingediende wetswijziging. Als het zogeheten Letwin-amendement wordt aangenomen moet premier Boris Johnson, ook als zijn akkoord wordt goedgekeurd, naar Brussel om uitstel te vragen.

Volgens de laatste geruchten heeft de Britse regering de Conservatieven opgedragen om naar huis te gaan als het amendement wordt aangenomen.

De wetswijziging kan je zien als een soort verzekeringspolis. Mocht de Brexit-deal zaterdag worden aangenomen in het Lagerhuis, moet die later namelijk ook nog officieel geratificeerd worden. De Lagerhuisleden zijn bang dat de Brexiteers uit de Conservatieve partij hier nog dwars kunnen gaan liggen en zonder ratificatie vindt er alsnog een no deal-Brexit plaats op 31 oktober.

Het amendement is ingediend door een groep voormalige Conservatieve parlementariërs rond Oliver Letwin. Hij werd afgelopen zomer door Johnson uit de partij gezet, omdat hij met de oppositie meestemde.

Als er zaterdag niet wordt gestemd over het Brexit-akkoord, vervalt ook het Letwin-amendement. Toch moet Johnson ook in dit geval naar Brussel voor het vragen van uitstel, omdat de Benn-wet nog van kracht is. Deze wet, die een no-deal-Brexit op 31 oktober moet tegenhouden, werd begin september aangenomen in het Lagerhuis.

Aannemen Letwin-amendement gaat erom spannen

Veel oppositieleden, maar ook enkele partijgenoten van Johnson zouden voor de wetswijziging gaan stemmen. De DUP, de Noord-Ierse gedoogpartij van de regering, lijkt zich echter te gaan onthouden van stemmen. Hierdoor kan de stemming, die naar verwachting om 15.30 uur Nederlandse tijd plaatsvindt, mogelijk nog spannend worden.

Johnson sloot afgelopen donderdag een deal met de Europese Unie. De Noord-Ierse gedoogpartij DUP, liet in een reactie direct weten dat ze het akkoord niet zouden steunen. Vrijdag werd echter duidelijk dat Johnson mogelijk toch voldoende oppositieleden aan boord zou hebben.