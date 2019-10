Oud-premier Theresa May probeerde het drie keer en faalde drie keer. Tot drie keer toe had ze niet de steun van de Noord-Ierse DUP, de gedoogpartner van de Conservatieve Britse regering. Gaat het de Britse premier Boris Johnson wel in één keer lukken om genoeg voorstanders te vinden om zijn Brexit-deal zaterdag door het Lagerhuis te krijgen?

Johnson kreeg het donderdagochtend voor elkaar een deal te sluiten met de EU. De regeringsleiders van de overige 27 EU-lidstaten zetten in de loop van de middag hun handtekeningen onder het akkoord.

Het is zoals we allemaal weten niet de eerste keer dat het VK een deal sluit met de EU. De Ierse grenskwestie bleek echter keer op keer het grote struikelblok voor de Britse Lagerhuisleden; wat voor soort grens moet er komen na de transitieperiode, en waar?

May riep als oplossing de backstop in het leven, waardoor in de eerste versie Noord-Ierland en in latere versies het hele VK in de Europese douane-unie zou blijven, áls er in die periode geen andere oplossing zou worden gevonden. Johnson heeft deze impopulaire oplossing geschrapt en heeft deze vervangen door een andere regeling.

Volgens het akkoord moet Noord-Ierland, tot het VK en EU officieel een handelsakkoord sluiten, zich houden aan de regels van de Europese interne markt. Hierdoor komt er geen harde grens op het Ierse eiland. De Noord-Ieren blijven daarentegen wel in de Britse douane-unie. Maar of het Britse parlement hier wél goedkeuring voor gaat geven, is de grote vraag.

'Boris Johnson wedt op twee paarden'

Johnson heeft de steun nodig van 320 Britse Lagerhuisleden om zijn deal erdoor te krijgen, maar zijn partij, die al afhankelijk was van de Noord-Ierse gedoogpartner DUP, verloor begin september de meerderheid in het parlement. Als het zelfs May tot drie keer toe niet is gelukt, mét een meerderheid, waarom zou Johnson het dan nogmaals proberen?

Volgens Europa-kenner Rem Korteweg wordt het voor Johnson lastig om zijn deal door het parlement te loodsen. "Boris Johnson wedt op twee paarden. Als hij dit akkoord er niet doorheen krijgt, zal hij om uitstel gaan vragen in Brussel." (De wet Benn is namelijk dan nog steeds van kracht, red.) De Brexit-deadline verschuift dan naar 31 januari 2020, waardoor er genoeg tijd is voor nieuwe verkiezingen.

"Johnson zal een keiharde campagne gaan voeren en de schuld leggen bij het parlement", zegt Korteweg. "De premier zal inspelen op het feit dat hij een deal heeft weten te bemachtigen en dat dit het beste was wat er bereikt kon worden. Hij zal het parlement afschilderen als het grote obstakel, waardoor hij niet de Brexit, die het volk wil, kan leveren."

De premier neemt hiermee wel een gok, omdat hij in principe dan twee grote nederlagen lijdt. Ten eerste verliest hij de stemming over zijn deal. Ten tweede kan hij zijn mantra 'Brexit zal hoe dan ook plaatsvinden op 31 oktober, met óf zonder deal' de prullenbak in gooien.

In de laatste peilingen staat Johnson er echter goed voor (32 procent), met daarachter Labour (22 procent) en Liberal Democrats (18 procent).

Een ruwe weergave van de verhoudingen in het Britse Lagerhuis.

Premier moet hard werken om meerderheid te krijgen

Het is niet met zekerheid te zeggen of Johnson er al van uitgaat dat hij zijn deal er niet doorheen krijgt. De premier kan zijn hoop hebben gevestigd op een meerderheid aan steun, waarvoor hij onafhankelijke parlementsleden, oppositieleden én de DUP nodig heeft.

De Noord-Ierse gedoogpartij heeft tien zetels in het parlement, maar zei donderdag in een reactie meteen deze deal niet te kunnen steunen. Ook verschillende oppositiepartijen, zoals Labour en de Liberal Democrats, hebben al gezegd niet voor het akkoord te gaan stemmen.

De premier heeft 320 van de 639 stemgerechtigden in het Lagerhuis nodig. Zijn eigen partij telt nog maar 287 mede-Tories, nadat afgelopen zomer 23 van hen uit de partij stapten. Het is niet met zekerheid te zeggen of alle Conservatieven voor de deal gaan stemmen. Vooral van de hardliners binnen de groep, op enkele na, is dit nog niet duidelijk.

Aangezien de DUP al heeft laten weten het akkoord niet te steunen, moet de premier proberen de rebellerende oud-Tories mee te krijgen. Maar ook dan is Johnson er nog niet. Hij zal dus ook de steun van enkele onafhankelijke parlementsleden en twijfelende Labour-leden nodig hebben. May kreeg in het verleden weleens wat oppositie mee, maar zelfs met de DUP bleef het gat altijd te groot.

Johnson speelt keiharde blufpoker tegen DUP

Johnson heeft dus nog een lage weg te gaan en speelt keiharde blufpoker. Zo zou hij het scenario 'Het is dit, of een no-deal' willen proberen te verkopen aan het parlement. De premier hoopt dat de EU-leiders het spelletje met hem meespelen, maar volgens Korteweg zullen de EU-leiders zichzelf echt niet klem zetten door te zeggen dat er geen uitstel komt.

"Met name de DUP kan hier gevoelig voor zijn, omdat een 'no-deal' heel schadelijk is voor Noord-Ierland", aldus Korteweg. "Maar, omdat de partijen ook wel weten dat er een grote kans bestaat op een uitstel, zullen ze zich niet zo snel bang laten maken."

Zaterdag, omgedoopt tot Super Saturday, wordt dus opnieuw een spannende dag in het Britse Lagerhuis.

V.l.n.r.: De Britse Brexit-minister Stephen Barclay, premier Boris Johnson, Europese Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker en Brexit-onderhandelaar voor de EU Michel Barnier na afloop van de EU-top in Brussel op 17 oktober.