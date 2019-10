Ook de Franse president Emmanuel Macron is in Brussel gearriveerd voor de EU-top. "Vanochtend hoorden we het goede nieuws over het gesloten akkoord, dat zowel voor de EU als voor het VK positief lijkt. Nu is het tijd om de volgende stappen te zetten, maar uit eerdere ervaringen weten we dat we redelijk voorzichtig moeten zijn", zei de Franse president tegen verslaggevers in Brussel.