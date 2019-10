Het Lagerhuis heeft zojuist een voorstel voor een speciale parlementaire zitting op zaterdag goedgekeurd. Vanaf 9.30 uur zullen de MP's debatteren over Johnsons akkoord met de EU.



Jacob Rees-Mogg, Conservatief en hoofd van het Lagerhuis, legde uit wat de plannen van de regering zijn. Johnsons kabinet wil de MP's een simpele vraag voorleggen: deze deal of een no deal-Brexit.



"Wat we willen is een ja of nee van dit Huis: ziet het de deal zitten of niet?" aldus Rees-Mogg.



Naar verluidt zal Johnson in Brussel proberen de andere EU-leiders te overreden het VK dezelfde keuze voor te leggen. Zo'n ultimatum aan de Lagerhuisleden geldt momenteel als de enige manier waarop hij een meerderheid achter zich kan krijgen, zeggen kenners.