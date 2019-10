Geert Smulders-Dinh vraagt: Is Noord-Ierland beter af met een no deal of met de deal van Johnson? Als ze beter af zijn met deze deal, en er kan geen uitstel verleend worden, waarom zouden ze de deal dan niet steunen?



Antwoord: Dat hangt er maar net vanaf aan wie je het vraagt. De belangrijkste Noord-Ierse stem is momenteel die van de Democratic Unionist Party (DUP). Deze oerconservatieve pro-Britse partij wil voorkomen dat Noord-Ierland een andere status krijgt dan de rest van het VK. Dat zou volgens de DUP betekenen dat het Britse territorium op het Ierse eiland nog dichter naar Ierland wordt geduwd. Daarmee komt de eenheid van het Verenigd Koninkrijk in gevaar, aldus de unionisten.



Het is trouwens nog niet duidelijk dat er geen uitstel kan worden verleend. Juncker spreekt niet voor de overige 27 EU-lidstaten en heeft niet de bevoegdheid om meer uitstel uit te sluiten. Landen zoals Frankrijk en Duitsland hadden al twijfels dat Johnson een nieuw uittredingsakkoord door zijn eigen parlement kon krijgen, en de EU wil een harde Brexit nog steeds voorkomen. Het is daarom onwaarschijnlijk dat ze zullen zeggen: "Deze deal of geen deal".