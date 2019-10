Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zijn het donderdag eens geworden over een Brexit-akkoord, melden Jean-Claude Juncker, president van de Europese Commissie, en de Britse premier Boris Johnson donderdag. Het blijft de vraag of de deal op genoeg steun kan rekenen in het Britse Lagerhuis. De Noord-Ierse gedoogpartner DUP zegt de deal niet te steunen.

De DUP maakte donderdagochtend al bekend niet met het akkoord in te stemmen. Dat was eigenlijk de laatste horde die genomen moest worden om een deal te kunnen sluiten. Maar na de bekendmaking van Juncker en Johnson liet de DUP weten dat er niets aan de situatie is veranderd en dat de partij het akkoord nog altijd niet steunt.

De Noord-Ierse partij kan zich onder meer niet vinden in de afspraken over de douaneregeling tussen het Britse eiland en Noord-Ierland. "Zoals de zaken er nu voor staan, kunnen we wat wordt voorgesteld op het gebied van douane en instemming niet steunen, terwijl er ook onduidelijkheid is over de btw", schreven partijleider Arlene Foster en Lagerhuislid Nigel Dodds donderdagochtend in een reactie.

Zonder steun van de DUP lijkt het voor premier Johnson vrijwel onmogelijk om een akkoord door het Lagerhuis te krijgen. De regering heeft sinds afgelopen zomer geen meerderheid meer in het parlement. De afwijzing van de Noord-Ieren komt niet geheel als een verrassing: bij de Brexit-deal van de vorige Britse premier Theresa May lag de DUP ook driemaal dwars.

Backstop uit het akkoord gehaald

De nieuwe regels over de positie van Noord-Ierland binnen het VK staan centraal in het akkoord. De impopulaire backstopregeling, die er eerder toe leidde dat het Brexit-akkoord van May drie keer in het Britse Lagerhuis sneuvelde, is in het nieuwe akkoord vervangen door een andere regeling.

Volgens het akkoord blijft Noord-Ierland - tot een handelsakkoord tussen het VK en de EU wordt gesloten - de regels van de Europese interne markt hanteren. Op deze manier wordt voorkomen dat er weer een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland ontstaat. Op papier zouden de Noord-Ieren nog wel binnen de Britse douanezone blijven.

Het Noord-Ierse parlement moet volgens de plannen elke vier jaar beoordelen of de overeenkomst nog nodig is. Dit gaat via een simpele meerderheid in het parlement of via een stemming waarbij de nationalisten (die voor een verenigd Ierland zijn) en de unionisten (die onderdeel van het VK willen blijven) evenveel zeggenschap hebben. Zo wordt voorkomen dat de unionisten het akkoord eenzijdig kunnen opzeggen. Dit is een van de redenen waarom de DUP tegen het akkoord is.

Juncker: 'Waar een wil is, is een weg'

Hoewel onzeker is of het akkoord door het Lagerhuis komt, wordt er vanuit de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk enthousiast gereageerd op het akkoord."Waar een wil is, is een weg", twittert Juncker. "Er is een akkoord! Het is een eerlijke en evenwichtige overeenkomst en het bewijs dat we ons gecommitteerd hebben aan het vinden van een oplossing."

Ook Johnson reageert verheugd: We hebben een "nieuw en geweldig akkoord" waarmee de Britten de controle over hun land terugkrijgen, twittert hij. Ook spoort hij het Lagerhuis aan om zaterdag met het akkoord in te stemmen. "Het parlement moet de Brexit zaterdag afsluiten, zodat we ons kunnen richten op andere belangrijke zaken, zoals hoge woonlasten en de gezondheidszorg", aldus Johnson.