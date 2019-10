De Noord-Ierse Democratic Unionist Party (DUP), die de regering van de Britse premier Boris Johnson van gedoogsteun voorziet in het Lagerhuis, is donderdag voor een mogelijk Brexit-akkoord gaan liggen. Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie bereikten woensdag op hoofdlijnen een akkoord over het Britse vertrek uit de EU.

De DUP kan zich niet vinden in de gemaakte afspraken over onder meer de douaneregeling tussen het Britse eiland en Noord-Ierland. "Zoals de zaken er nu voor staan, kunnen we wat wordt voorgesteld op het gebied van douane en instemming niet steunen, terwijl er ook onduidelijkheid is over de btw", zeggen partijleider Arlene Foster en Lagerhuislid Nigel Dodds in een reactie.

De partij laat weten door te gaan met onderhandelen. "We blijven met de regering samenwerken om tot een verstandig akkoord te komen dat voor Noord-Ierland werkt en de economische én constitutionele integriteit van het Verenigd Koninkrijk beschermt", aldus de partij.

De steun van de DUP is belangrijk voor de regering-Johnson: zonder steun van de Noord-Ieren wordt het voor de premier erg lastig om een meerderheid in het Lagerhuis te krijgen. De Britse regering heeft daar sinds de zomer geen meerderheid meer. Het is dus nog allesbehalve zeker dat de premier de benodigde stemmen heeft om een akkoord door het Lagerhuis te krijgen.

Vervanging van de backstopregeling centraal in akkoord

Centraal in het akkoord staan de nieuwe regels over de positie van Noord-Ierland binnen het VK, schreef The Guardian woensdag. De gehate backstopregeling, die er eerder voor zorgde dat het Brexit-akkoord van de vorige Britse premier Theresa May drie keer in het Britse Lagerhuis sneuvelde, zou worden vervangen.

In plaats daarvan zou Noord-Ierland, tot een handelsakkoord tussen het VK en de EU wordt gesloten, de regels van de Europese interne markt blijven hanteren. Op deze manier wordt voorkomen dat er weer een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland ontstaat. Op papier zouden de Noord-Ieren nog wel binnen de Britse douanezone blijven.

Het Noord-Ierse parlement moet volgens de plannen elke vier jaar kijken of de overeenkomst nog nodig is. Dit zou via een simpele meerderheid in het parlement gaan, of via een stemming waarbij zowel nationalisten (die voor een verenigd Ierland zijn) als de unionisten (die onderdeel van het VK willen blijven) evenveel zeggenschap hebben. Zo wordt voorkomen dat de unionisten het akkoord eenzijdig op kunnen zeggen.

Ook een concessie over handelsakkoord

De stap om Noord-Ierland onder EU-regels te blijven laten vallen, wordt gezien als een concessie van Johnson. De premier zou nog een andere grote concessie hebben gedaan: over een toekomstig handelsakkoord met de EU.

The Guardian schrijft dat Johnson heeft toegezegd dat de Britten zich bij een handelsakkoord aan de Europese afspraken over onder meer milieustandaarden en arbeidsrechten houden. Eerder werd gevreesd dat de Britten deze afspraken los zouden laten, om zo een betere concurrentiepositie ten opzichte van de EU te krijgen.

Deal wordt besproken op EU-top

Op donderdag en vrijdag vindt in Brussel een top van de Europese Commissie plaats. Die wordt gezien als de laatste mogelijkheid om een nieuw uittredingsakkoord tussen het VK en de EU te smeden. De mogelijkheid bestaat dat er nog een extra EU-top nodig is om de deal rond te krijgen.

Na deze top wil Johnson een eventuele deal voorleggen aan het Britse parlement. Als er dan alsnog geen deal is, moet zaterdag over alternatieve opties zoals een no deal-Brexit of uitstel worden gesproken.