Ondanks vooruitgang in de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zijn er nog altijd veel problemen die niet zijn opgelost, zegt de Ierse premier Leo Varadkar tijdens een persconferentie. Beide partijen proberen woensdag een akkoord te bereiken voor de EU-top van donderdag en vrijdag.

Volgens Varadkar bestaan er nog verschillen over hoe goederen die tussen Groot-Brittannië en het Ierse eiland vervoerd worden, gecontroleerd moeten worden. Ook hebben de partijen nog onvoldoende politieke steun gevonden voor nieuwe regelingen omtrent de status van Noord-Ierland in het nieuwe akkoord.

"We zien een pad naar een mogelijk akkoord, maar er zijn nog veel problemen die nog steeds opgelost moeten worden. Hopelijk kunnen die vandaag opgelost worden", aldus Varadkar, die eerder op de dag met de Britse premier Boris Johnson sprak.

"Mocht het vandaag niet lukken, dan is er nog meer tijd. De Brexit-deadline (31 oktober) is nog een paar weken weg en er is nog een mogelijkheid tot een extra EU-top als er nog een nodig is", zegt Varadkar.

Akkoord leek dinsdag dichtbij

Dinsdag leken de onderhandelingen in een stroomversnelling te belanden toen meerdere Britse media meldden dat een akkoord in zicht zou zijn. De onderhandelaars zouden een voorlopig akkoord hebben bereikt, waarbij er een douanegrens in de Ierse Zee zou komen.

Dat zou betekenen dat Noord-Ierland een andere status krijgt dan de rest van het VK, tot een moment in de toekomst waarop een nieuwe, permanente oplossing wordt gevonden.

De Noord-Ierse Democratic Unionist Party, die Johnson in het Britse Lagerhuis van gedoogsteun voorziet, zou hier dinsdagavond volgens ingewijden echter niet mee akkoord mee zijn gegaan. De unionistische partij wil niet dat Noord-Ierland een aparte status binnen het VK krijgt, iets wat volgens de voorlopige plannen wel zou gebeuren.

Britse Brexit-minister: Johnson zal uitstel vragen als er zaterdag geen akkoord is

Mocht er zaterdag nou nog geen akkoord liggen, dan zal Johnson een brief sturen naar de EU om uitstel van de Brexit-deadline te vragen, bevestigde de Britse Brexit-minister Stephen Barclay woensdag. Barclay zegt dat Johnson zich aan de wet-Benn zal houden, waarin is afgesproken dat Johnson bij een potentiële no deal-situatie om uitstel zal vragen.

De Brexit-minister ontkent ook plannen te hebben om de wet te omzeilen, iets waar meermaals over gespeculeerd is. De regering-Johnson is namelijk niet blij met de wet. Johnson betitelde de wet als een "akte van overgave" en stelt dat hij liever "dood in een greppel" zou liggen dan uitstel te vragen.