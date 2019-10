De nieuwste voorstellen van het Verenigd Koninkrijk om tot een Brexit-akkoord met de Europese Unie te komen, zijn niet voldoende. Dat heeft Brexit-hoofdonderhandelaar namens de EU Michel Barnier dinsdag volgens ingewijden meegedeeld aan de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg.

Barnier zou ook hebben gezegd dat er vóór woensdag een overeenkomst moet worden gesloten, als beide partijen bij de EU-top van donderdag en vrijdag een akkoord willen ondertekenen. Zo zou de EU voldoende tijd hebben om de deal aan de lidstaten voor te leggen en groen licht te krijgen bij de EU-top.

Als dit niet lukt, zal de hoofdonderhandelaar hoogstwaarschijnlijk de gesprekken in de week na de EU-top voortzetten. Dan zal er waarschijnlijk ook een nieuwe EU-top worden gepland voor eind oktober, zei de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken Jean Asselborn na de vergadering.

Na de vergadering zei Barnier dat het nog altijd mogelijk is om deze week een akkoord te sluiten. Hij benadrukte hierbij wel dat het "moeilijker en moeilijker wordt" om in het korte tijdsbestek tot een deal te komen.

Niet duidelijk wat Johnson zal doen als er deze week geen akkoord wordt gesloten

Mochten beide partijen er deze week niet uitkomen, dan moet de Britse premier Boris Johnson zondag bij de EU aankloppen voor uitstel. Het Britse parlement heeft hem dit wettelijk verplicht in de Benn-wet wanneer een 'no deal' dreigt.

Het is echter onduidelijk of de premier zich daaraan zal houden of zal proberen de Benn-wet te omzeilen. Johnson heeft meerdere keren gezegd dat hij onder geen beding uitstel zal aanvragen bij de EU, maar in documenten die door de regering werden ingebracht bij het Schots Hooggerechtshof bleek dat de Britse premier dat wél zal doen als er op 19 oktober nog geen deal is. De regering heeft hier nog geen opheldering over gegeven.

Afspraken over Ierse grenskwestie blijven grootste struikelblok

Het grootste struikelblok bij de onderhandelingen over een akkoord blijft de Ierse grenskwestie. De regering-Johnson en de EU hebben nog geen oplossing kunnen vinden waar beide partijen mee akkoord gaan. Na de Brexit zou er een harde grens op het Ierse eiland kunnen verschijnen, iets wat zowel het VK als de EU wil voorkomen.

BBC News meldde maandag dat Barnier Johnsons plan voor het Ierse eiland wil accepteren als de grenscontroles volgens de EU-richtlijnen uitgevoerd worden. De door de Britse premier voorgestelde controles van personen en goederen aan de grens vindt de EU-onderhandelaar "onvoldoende".

Daarbij zou het voorstel van Johnson een "enorm risico" vormen voor de economie op het eiland. Barnier vindt dat het VK "één laatste kans" verdient om met een oplossing te komen. Die moet dan tijdens de EU-top besproken worden.