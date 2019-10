EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier constateert dat het nagenoeg onmogelijk is om een nieuwe Brexit-deal met het Verenigd Koninkrijk te sluiten, schrijft The Guardian zondagavond. Een weekend lang intensief onderhandelen heeft opnieuw niet tot de gewenste doorbraak geleid. Er zou zelfs verder uitstel van de Brexit zijn geopperd.

Barnier bracht de ambassadeurs van de 27 achterblijvende lidstaten zondagavond op de hoogte van de stand van zaken na een weekend intensief onderhandelen.

Opnieuw uitstel zou van Europese zijde alleen bespreekbaar zijn als de partijen eind oktober genoeg voortgang hebben gemaakt om hoop te bieden dat er in aanloop naar een nieuwe deadline een deal kan worden bereikt.

Barnier zegt dat de gesprekken op de EU-top in Brussel op 17 en 18 oktober voortgezet moeten worden om de impasse rond de grens op het Ierse eiland te doorbreken.

Volgens hem moet de Britse premier Boris Johnson meer water bij de wijn doen om deze week nog tot een nieuw akkoord te komen.

Barnier wil grenscontroles volgens EU-wetgeving laten uitvoeren

BBC News meldt maandag dat Barnier Johnsons plan voor het Ierse eiland wil accepteren als de grenscontroles volgens de EU-richtlijnen uitgevoerd worden. De door de Britse premier voorgestelde controles van personen en goederen aan de grens vindt de EU-onderhandelaar "onvoldoende".

Ook zou het laatste Brexit-voorstel van Johnson een "enorm risico" vormen voor de economie op het eiland. Barnier vindt dat het VK "één laatste kans" verdient om met een oplossing te komen. Die moet dan tijdens de EU-top besproken worden.

De uitspraken bevestigen het vermoeden dat de EU-top de laatste kans voor de EU en het VK is om tot een deal te komen. Johnson zou daarna nog amper twee weken de tijd hebben om zijn land voor te bereiden op een no deal-Brexit op 31 oktober.

Het Britse parlement nam afgelopen zomer de wet-Benn aan, die het de premier verplicht uitstel aan te vragen in Brussel als eind deze maand een no deal dreigt. Het kabinet van Johnson heeft tegenstrijdige signalen afgegeven over de vraag of de premier die wet zal naleven.

Koningin spreekt de natie toe

Een deel van de plannen van de regering-Johnson voor 'post-Brexit Britain' worden maandag gepresenteerd door de Britse koningin Elizabeth II in haar Queen's Speech. Met haar troonrede wordt het parlementaire jaar ingeluid.

Het Lagerhuis bespreekt aansluitend de regeringsplannen. Die moeten worden gewogen in een parlementaire stemming. Het is nog de vraag of Johnson, wiens regering geen meerderheid heeft, die zal winnen.