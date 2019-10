Het Britse Lagerhuis wil bij uitzondering in het weekend, na de EU-top op 17 en 18 oktober in Brussel, bij elkaar komen om de toekomst van de Brexit te bespreken, schrijft BBC News woensdag. De EU-top wordt gezien als een van de laatste kansen voor het VK om een uittredingsovereenkomst met de EU te smeden.

Mocht er een deal tussen beide partijen gesloten worden, dan wil de Britse premier Boris Johnson die zaterdag 19 oktober al voorleggen aan het Britse parlement. Anders wordt er die dag over andere opties zoals een ''no deal-Brexit'' gediscussieerd. De leden van het Lagerhuis moeten nog met de extra zitting instemmen.

Op dezelfde dag organiseert het initiatief People's Vote een grote demonstratie tegen de Brexit nabij het parlementsgebouw. People's Vote wil een tweede referendum over de kwestie. Duizenden mensen worden in Westminster verwacht.

Het is bij hoge uitzondering dat het Lagerhuis in het weekend bijeenkomt voor een stemming. Voor het laatste gebeurde dit bij de invasie van de Falklandeilanden in 1982, en daarvoor bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1939.

Ierse grenskwestie speelt sleutelrol

De Britse krant The Guardian lekte begin deze week een rapport met daarin de bedenkingen van Brussel bij het laatste Brexit-voorstel van Johnson. De EU is vooral bang dat de Ierse en Noord-Ierse economieën in het geding raken. Ook worden de voorgestelde grenscontroles als "onvoldoende" beschouwd.

Johnson blijft niettemin optimistisch en verzekerde de Britten en het Lagerhuis meermaals dat hij een nieuwe deal met de EU-onderhandelaars sluit. Hij is niet van plan om verder uitstel van de Brexit te vragen als hem dat niet lukt.

Tegenhangers van Johnson probeerden hem daar deze week toe te verplichten, maar een Schotse rechtbank wees hun eis af.

Verwarring gezaaid door bericht in The Times

Johnson lanceerde begin deze maand een nieuwe oplossing voor de Ierse grenskwestie. Even leek het woensdag dat de regeringen van de EU-landen een licht aangepaste versie hiervan zouden accepteren. Tenminste, zo leek het volgens berichtgeving van The Times. Ingewijden stelden tegen de krant dat de EU open stond voor een "grote concessie".

De Noord-Ierse partij DUP zou bij dit aangepaste alternatief een mogelijk tijdelijke speciale status van het land niet gelijk kunnen wegstemmen. Er zijn sterke signalen dat de EU een dergelijke veto-situatie zeer onwenselijk vindt.

Deal is 'zeer moeilijk, maar mogelijk'

Enkele uren later werden de berichten in The Times ontkracht als "spin" door diplomaten van de Europese Unie. De DUP reageerde ook en zei de geschetste voorstellen niet te accepteren. Wel steunt de partij Johnsons oorspronkelijke voorstel.

Michel Barnier, leider van de Brexit-onderhandelingen vanuit Brussel, stelde woensdag te midden van het tumult dat het bereiken van een overeenkomst "zeer moeilijk, maar mogelijk is".