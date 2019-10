De Britse premier Boris Johnson zal alsnog om uitstel vragen voor de Brexit als hij vóór 19 oktober nog geen deal heeft bereikt, zo blijkt vrijdag uit overheidsdocumenten die zijn ingediend bij de rechtbank in Schotland.

Dit is opvallend, omdat Johnson altijd heeft gezegd dat de Brexit op 31 oktober zal doorgaan "met of zonder deal".

Het gaat hier om de zogeheten Benn-wet, die vorige maand is aangenomen en ervoor zorgt dat de Brexit uitgesteld moet worden als er geen deal is bereikt. Johnson heeft volgens de documenten toegezegd inderdaad per brief uitstel te vragen als er voor 19 oktober nog geen deal is.

Johnson presenteerde woensdag zijn nieuwe voorstellen waarmee hij hoopte een nieuwe deal te sluiten. Die voorstellen zijn donderdag echter keihard afgeschoten door de Brexit-stuurgroep van het Europees Parlement.

Zo zouden de voorstellen "nog niet eens in de buurt komen" van wat nodig is om een compromis te sluiten tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Rutte noemt voorstel 'mogelijke basis voor verdere onderhandelingen'

Premier Mark Rutte reageerde vrijdag op het voorstel en noemde het een "mogelijke basis voor verdere onderhandelingen".

Volgens Rutte zijn er veel nieuwe vragen ontstaan in het Brexit-proces, die beantwoord moeten worden. "Het is uitgesloten dat we zonder nieuwe discussies alles gaan accepteren."