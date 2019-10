De Brexit-stuurgroep van het Europees Parlement heeft donderdag een vernietigend oordeel uitgesproken over de nieuwe Brexit-voorstellen van de Britse premier Johnson, meldt persbureau AP.

In een verklaring meldt de stuurgroep dat Johnsons voorstellen "nog niet eens in de buurt komen" van wat nodig is om een compromis te sluiten tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

"De voorstellen van het Verenigd Koninkrijk schieten ernstig tekort en zorgen voor een grote terugval in het opstellen van gezamenlijke doelstellingen en verplichtingen", meldt de stuurgroep verder.

In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van alle grote politieke partijen in het Europees Parlement. De afkeuring van de stuurgroep is van belang aangezien het Europees Parlement een eventuele Brexit-deal moet goedkeuren.

Nieuwe status Ierland

De nieuwe voorstellen die Johnson woensdag presenteerde, bevatten onder meer een 'aparte status' voor Noord-Ierland na de Brexit. Noord-Ierland stapt ook uit de douane-unie, maar blijft in ieder geval vier jaar lang in de Europese interne markt.

Daardoor hoeven in die periode zo weinig mogelijk fysieke douanecontroles plaats te vinden op de grens tussen Noord-Ierland en Ierland en kunnen goederen en spullen tot 2025 die grens makkelijk oversteken, aldus Johnson.

Het parlement van Noord-Ierland mag bepalen of het akkoord gaat met die overgangsperiode en moet die daarna elke vier jaar opnieuw goedkeuren. Johnson vindt dat hij een "redelijk en eerlijk" voorstel doet, maar de Europese leiders zien nog veel "problematische" punten.

De voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, benadrukte donderdag in een persconferentie dat de EU volledig achter Ierland staat in de brexit-onderhandelingen.

Als onderhandelingen over de voorstellen geen deal opleveren, is de kans groot dat er een 'harde Brexit' plaatsvindt op 31 oktober.