De Britse premier Boris Johnson heeft in een toespraak op de jaarlijkse conferentie van zijn Conservatieve Partij zijn nieuwe voorstel voor een uittredingsakkoord met de EU toegelicht. Die omvat douanecontroles rond de grens op het Ierse eiland. Als Brussel zich niet bereid toont daar serieus op in te gaan, zal het Verenigd Koninkrijk niet verder onderhandelen en op 31 oktober zonder akkoord uittreden, zei de premier.

Het voorstel van Johnson voor een nieuwe uittredingsovereenkomst omvat "geen douanecontroles op of nabij de grens" tussen Noord-Ierland en Ierland. Er zullen wel controles nodig zijn, maar die kunnen met de juiste technologie tot een "absoluut minimum" worden beperkt, aldus de premier.

Zijn voorstel is een "eerlijk en redelijk" compromis, stelde hij. Johnson roept de EU op zich "flexibeler" op te stellen en open te staan voor de nieuwe technologie die moet voorkomen dat er fysieke grenscontroles plaatsvinden. Hij beloofde dat het parlement van Noord-Ierland inspraak krijgt over de EU-regels op het gebied van handel, waar het zich aan zal moeten blijven houden.

De Ierse grenskwestie is het belangrijkste obstakel in de onderhandelingen tussen het VK en de EU. De mogelijkheid om douanecontroles tussen Noord-Ierland en Ierland te beperken met behulp van technologie is al eerder geopperd. Dit idee werd destijds door Brussel afgewezen, omdat de benodigde technologie er nog niet zou zijn.

Johnson lichtte de inhoud van het voorstel dat zijn regering woensdagmiddag naar Brussel stuurt niet verder toe. Daar komt in de loop van de dag waarschijnlijk meer duidelijkheid over. Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker belt later op woensdag met de Britse premier om over het voorstel te praten.

"Wat de hele wereld wil, is deze kwestie op een kalme en redelijke manier afronden en doorgaan. En dat is waarom we op 31 oktober hoe dan ook uit de EU stappen. Laten we de Brexit afronden. Dat kunnen, moeten en zullen we", zei Johnson ten overstaan van zijn partij in Manchester.

De Britse premier beschuldigde "krachten" binnen de Britse samenleving ervan de Brexit te willen saboteren, zodat die überhaupt niet zal plaatsvinden. Dat mag niet gebeuren, zei hij.

Brussel niet ontvankelijk voor nieuw voorstel

De Belgische europarlementariër Philippe Lamberts, die zich bezighoudt met de Brexit, zei na Johnsons speech: "Dit belooft niet veel goeds." Hij stelde dat Johnson lijkt aan te sturen op een 'no deal'-Brexit en de schuld daarvoor in de schoenen van de EU wil schuiven.

Anonieme diplomaten en functionarissen binnen de EU zeiden al voor de toespraak tegen persbureau Reuters dat de Noord-Ierse backstopregeling - die door Johnsons voorganger Theresa May werd onderhandeld - eventueel met wat kleine aanpassingen de enige optie is als de Britten voor 31 oktober een uittredingsakkoord willen bereiken. Lukt dat niet, dan is Brussel volgens de bronnen bereid het VK opnieuw uitstel te gunnen.

Een hooggeplaatste EU-functionaris noemde de voorstellen van Johnson "fundamenteel gebrekkig". En een EU-diplomaat stelde: "Deze vlieger gaat niet op. Johnson heeft gekozen voor een confrontatie."

De houding van de regering-Johnson in het Brexit-proces staat ook haaks op de wet die vorige maand werd aangenomen door het Britse parlement. Deze Benn-wet verbiedt een uittreding zonder deal op 31 oktober en verplicht de premier in Brussel om meer uitstel te vragen (tot 31 januari 2020) als hij er niet in slaagt om voor de top van de Europese Raad op 17 en 18 oktober een nieuwe uittredingsovereenkomst te bereiken.

Johnson stuurt aan op nieuwe confrontatie met parlement

"De regering gaat onderhandelen over een nieuwe overeenkomst óf zich voorbereiden op een 'no deal-Brexit'. Niemand zal zich bezighouden met uitstel", zei een hooggeplaatste regeringsbron dinsdag al.

De regering-Johnson heeft gezegd "de wet te zullen volgen", maar de premier heeft sindsdien vele malen herhaald dat hij weigert opnieuw om uitstel te vragen. Ondanks de Benn-wet blijft het voor het VK mogelijk om de EU eind oktober zonder akkoord te verlaten, aldus Johnson. Johnson omschrijft de wet als een "akte van overgave".

Er is een aantal juridische en politieke kunstgrepen dat Johnson kan toepassen om te proberen de Benn-wet te omzeilen, zeggen deskundigen. Omdat de huidige situatie ongeëvenaard is, is niet duidelijk in hoeverre die kans van slagen hebben.

Johnson haalde tijdens zijn toespraak in Manchester stevig uit naar het parlement. "Als het parlement een realityshow was", zei hij, "dan zouden we allemaal al lang de jungle uit gestemd zijn. Maar dan hadden we tenminste wel het genoegen gehad te zien hoe de voorzitter (van het Lagerhuis, John Bercow, red.) kangoeroeballen moest opeten."

Ook de oppositiepartij Labour moest het ontgelden. Johnson hekelde dat de partij nieuwe verkiezingen wil, maar weigert die te houden totdat is uitgesloten dat het VK eind oktober zonder deal uit de EU stapt.