De Britse premier Boris Johnson heeft woensdag in het parlement aangedrongen op een motie van wantrouwen tegen de regering, wat de weg vrijmaakt voor vervroegde verkiezingen, maar de oppositie weigert daarmee in te stemmen.

De Britse Lagerhuisleden zijn woensdag weer aan het werk gegaan, nadat het hooggerechtshof een dag eerder had geoordeeld dat de schorsing van het parlement in aanloop naar de Brexit onwettig is.

De parlementariërs namen om 12.30 uur Nederlandse tijd weer zitting, terwijl ze aanvankelijk geschorst waren tot 15 oktober. De premier, die overdag niet afwezig was, drong aan op een motie van wantrouwen tegen de regering. "Dit is het moment", zei hij.

Johnson probeerde afgelopen zomer al meermaals nieuwe verkiezingen af te dwingen, maar wist het parlement niet achter zich te krijgen. Ook nu weigerden de oppositiepartijen, die een meerderheid in het parlement hebben, akkoord te gaan met de wens van Johnson.

De premier wil de Brexit op 31 oktober hoe dan ook laten doorgaan, maar wordt daarin beperkt door een nieuwe wet. Deze wet verplicht de premier tot een verzoek om uitstel van de Brexit om een 'no deal-Brexit' te voorkomen, als er vóór 19 oktober nog geen akkoord is of als het parlement het oneens is met een uittreding zonder akkoord. Alleen een meerderheid van het parlement kan deze maatregel weer terugdraaien.

Debat ging ook over schorsing parlement

De parlementariërs debatteerden woensdag ook over het oordeel van het hof. De elf rechters die zich over de schorsing hebben gebogen, waren het er unaniem over eens: Johnson zou zijn redenen voor de opschorting van het parlement niet goed onderbouwd hebben en de koningin verkeerd hebben geadviseerd.

De hoogste jurist van de regering, Geoffrey Cox, zei tijdens het debat dat de regering het niet eens is met het vonnis van het hof, maar de uitspraak wel accepteert. Ook zal de regering zich houden aan de wet die de 'no deal-Brexit' moet voorkomen, verklaarde hij. Johnson zei later echter precies het tegenovergestelde.

Van de premier was al bekend dat hij de andere EU-lidstaten niet om uitstel van de Brexit wil vragen. Johnson zei begin deze maand dat hij liever "sterft in een greppel". De premier hoopt op een verkiezingswinst, zodat zijn hij een betere positie kan innemen bij de onderhandelingen met Brussel.