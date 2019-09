De Britse kranten reageren woensdag verdeeld op het besluit van het Britse hooggerechtshof dat de schorsing van het Britse parlement onwettig is.

Dinsdag oordeelde het hof dat premier Boris Johnson het parlement niet had mogen schorsen tot 15 oktober. Volgens critici was het een poging van de premier om parlementariërs de mond te snoeren, en een Brexit te bespoedigen.

The Guardian is duidelijk positief over het besluit van het Hof en kritisch op Johnson: "Hij misleidde de koningin, de burgers en het parlement". Ook schrijft de krant over Johnson als "vernederd" door de uitspraak.

Metro anticipeert al op een aftreden van Boris Johnson met de kop "Kom van me af, als je kan".

Proces in twijfel getrokken

Maar er zijn ook veel kranten die de kant van de premier kiezen, en zelfs het proces in twijfel trekken. De Daily Express geeft bijvoorbeeld voorrang aan het pro-Brexit-sentiment, en herinnert lezers dat de stem voor het verlaten van de EU 1.189 dagen geleden is. "Onwettig? Wat is wettig aan het ontkennen van Brexit?", aldus de voorpagina.

Ook de Daily Telegraph maakt zich zorgen over zaken die doorgang van Brexit bemoeilijken: "Laat er geen twijfel over bestaan, er zijn veel mensen die Brexit willen frustreren".

The Sun maakt het het bontst, door te impliceren dat de uitspraak van het hof een schijnvertoning is. "Oh, je bent wettig... maar we mogen je niet!" luidt de kop - een verwijzing naar de terugkerende kreet van een personage van een Britse komiek. Het verhaal dat de krant brengt, focust voornamelijk op de boze reacties van lezers op de uitspraak van het hof.

'Johnson zal niet lang volhouden'

De Daily Mirror trekt juist een historisch vergelijking tussen Johnson en premiers die door de geschiedenis heen "gedoemd" waren. Zij hielden het niet lang uit, aldus de krant, en dat staat Johnson na zijn tot nu toe "wanordelijke en rampzalige" termijn ook te wachten.