In de grootste Britse oppositiepartij Labour is verdeeldheid ontstaan over het standpunt ten opzichte van de Brexit, schrijven meerdere Britse media zondag. Leider Jeremy Corbyn hamert erop dat zijn partij momenteel nog geen positie kan kiezen, terwijl zijn potentiële plaatsvervanger Tom Watson vindt dat het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie moet blijven.

Een poging van Corbyn-aanhangers om Watsons functie af te schaffen werd zaterdagavond op het laatste moment verijdeld.

Het duo verschilt ook over een tweede Brexit-referendum van mening; Watson zou nu al een tweede stemming willen terwijl Corbyn eerst bij potentiële nieuwe verkiezingen de grootste partij wil worden. Zondag herhaalde hij die uitspraak in een interview met BBC News.

Inwoners uit het Verenigd Koninkrijk zouden dan de optie krijgen tussen een "Brexit mét een deal" of het blijven in de EU. Die stemming zou vóór juni 2020 moeten plaatsvinden. De Labour-leider ging niet in op welke deal hij zou willen smeden.

Van een ruzie tussen Corbyn en Watson lijkt vooralsnog geen sprake. De "tweede man" van Labour heeft al gezegd dat hij de leden die verantwoordelijk zijn voor de kritiek op zijn functie wil "vergeven" terwijl Corbyn in gesprek met de BBC zei dat het verhaal is opgeblazen.

EU-voorzitter Jean-Claude Juncker zei deze week dat een "ordelijke Brexit met een deal" momenteel het meest voor de hand liggend is, anders zou een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland volgen.

Vermoedelijk wordt dinsdag verder onderhandeld op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waarbij de Britse premier Boris Johnson aanwezig is.