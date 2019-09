Het Britse hooggerechtshof komt pas begin volgende week met een oordeel over de schorsing van het Britse parlement. Eerder leek het erop dat er donderdagavond of vrijdag al een oordeel gepubliceerd zou worden.

Dat zegt de voorzitter van het hooggerechtshof, Lady Hale, donderdag aan het einde van de laatste zittingsdag. Ze benadrukt dat dit "geen eenvoudige zaak is" en dat dit bovendien niets zegt over de manier waarop de Britten uit de Europese Unie vertrekken.

Het Britse Lagerhuis is sinds vorige week dinsdag officieel geschorst tot halverwege oktober. Volgens premier Johnson is dat nodig om een goed plan op te zetten voor de binnenlandse politiek, volgens critici is het een poging van Johnson om het parlement de mond te snoeren.

Een Engelse rechtbank oordeelde eerder dat de schorsing een politieke aangelegenheid is, geen juridische. Een Schotse rechtbank oordeelde echter dat de wekenlange schorsing onwettelijk is. Het overkoepelende Britse hooggerechtshof boog zich daarom deze week van dinsdag tot en met donderdag over de zaak.