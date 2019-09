Het Verenigd Koninkrijk (VK) trekt binnenkort de deur naar de Europese Unie (EU) achter zich dicht. Of toch niet? Er staan nog 40 dagen op de teller en we weten nog steeds niet hoe Brexit eruit gaat zien. In deze rubriek proberen we één simpele vraag te beantwoorden: wat gebeurde er deze week in Brexit-land?

Na een weekend waarin de Britse premier Boris Johnson het Verenigd Koninkrijk vergelijkt met stripheld Hulk, het alter ego van een wetenschapper die verandert in een groene reus wanneer hij kwaad is, reist Johnson maandag af naar Luxemburg.

Hij luncht met de president van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker en Brexit-hoofdonderhandelaar Michel Barnier en spreekt over een mogelijke Brexit-deal. Johnson wil tegenover Europese leiders laten zien dat de Britten klaar zijn om een deal te smeden en zegt na de lunch dat "er een goede kans is op een akkoord en dat hij de deal al voor zich ziet." Positief dus, toch?

Johnson is foetsie bij persconferentie met Luxemburgse premier

Dit verandert allemaal als Johnson een half uurtje later een persconferentie heeft met de Luxemburgse premier Xavier Bettel. Alleen blijft het podium naast Bettel angstvallig leeg. Johnson komt niet opdagen, vanwege enkele tientallen luidruchtige demonstranten.

"Ik wilde eigenlijk meneer Johnson bedanken voor het gesprek dat we samen hadden", zegt Bettel lachend, terwijl hij wijst naar de lege spreekstoel naast hem. De afwezigheid van 'BoJo' wordt gezien als een diplomatieke schande. "Van Incredible Hulk, naar Incredible Sulk", twittert oud-premier van België Guy Verhofstadt na de persco.

De Luxemburgse premier wijst naar het podium waar de Britse premier Boris Johnson had moeten staan (Bron: Reuters)

Britse regering wil geen backstop in deal, maar komt niet met alternatieven

De positieve woorden van de Britse premier over een mogelijk akkoord zijn overigens niet terug te vinden in de verklaring van de Commissiepresident. Daarin staat dat de Britten nog altijd niet met een concrete vervanging voor de backstop, de noodmaatregelen om een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland te voorkomen, zijn gekomen. En dat terwijl de Britten per se van de backstop af willen voordat ze een mogelijk akkoord zullen ondertekenen.

Het gebrek aan een concreet alternatief voorstel voor de backstop baart de EU zorgen, met de deadline die steeds dichterbij komt. "Als het Verenigd Koninkrijk wil praten over alternatieven voor het bestaande Brexit-akkoord dan moeten die vóór het eind van deze maand worden gepresenteerd", zegt de Finse premier Anti Rinne na afloop van een overleg met de Franse president Emmanuel Macron op donderdag.

Een handjevol dagen hebben de Britten dus nog. Zo niet, dan komt 'no deal' wel erg dichtbij volgens Juncker. "Wat er ook gebeurt, de Britten verlaten de Europese Unie op 31 oktober, met of zonder akkoord. Dat is waarom het risico voor een 'no deal' voelbaar is", aldus de Commissiepresident.

Uitspraak Hooggerechtshof over schorsing parlement

Aanstaande maandag doet het Britste Hooggerechtshof een uitspraak over de rechtmatigheid van de schorsing van het Britse parlement door premier Boris Johnson.

Vorige week bleek dat Johnson zou kunnen besluiten het parlement opnieuw te schorsen, ook als het Hooggerechtshof van menig is dat dit onrechtmatig is gebeurd.

De hoogste rechters moeten een oordeel vellen over het feit of de premier zich wel aan de regels heeft gehouden toen hij de koningin vroeg het parlement voor vijf weken te schorsen.

Volgens Johnson en zijn regering is het naar huis sturen van parlementariërs een "normale procedure". Tegenstanders zijn echter van mening dat de premier zijn bevoegdheden misbruikt en het parlement zoveel mogelijk buitenspel zou willen zitten richting de naderende Brexit.

Ook oud-premier Sir John Major laat zich kritisch uit over de actie van Johnson. Major, die net als de huidige premier lid is van de Conservatieve Partij, zegt in een verklaring naar de rechter te stappen om te voorkomen dat Johnson het parlement langdurig schorst.