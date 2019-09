Brits chemiebedrijf INEOS, dat wordt geleid door miljardair en Brexit-voorstander Jim Ratcliffe, gaat een auto produceren in het Verenigd Koninkrijk om de lokale industrie te stimuleren. Het project is onderdeel van een plan van 600 miljoen pond (bijna 677 miljoen euro), en wordt deels gesteund met overheidsgeld.

In 2019 zijn al meerdere sluitingen van fabrieken aangekondigd, zoals van Honda en Ford, waardoor de industrie hard is geraakt. Door het plan moeten er tot vijfhonderd banen bij komen.

De auto heeft vierwielaandrijving en gaat Grenadier heten. Het model wordt in de plaats Bridgend in Wales geproduceerd, naast een fabriek van Ford die binnenkort dichtgaat. In 2021 moet de nieuwe auto gelanceerd worden.

INEOS zocht wereldwijd naar productielocaties, maar kwam uiteindelijk uit op het VK. "De keus om de auto in het VK te bouwen drukt ons vertrouwen in Britse productie uit", aldus Ratcliffe. Volgens hem zal het project hoe dan ook succes hebben, wat voor vorm de Brexit ook zal aannemen.

De autosector stemde grotendeels tegen Brexit bij het referendum in 2016. Enkele van de meest uitgesproken critici van een no deal-Brexit zijn ook afkomstig uit deze sector. Ratcliffe vormt in die zin dus een opvallende uitzondering nu hij zich aan deze sector verbindt.

INEOS produceert en distribueert verschillende soorten chemicaliën en olieproducten, en is ook bekend als sportsponsor.