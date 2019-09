Britse bedrijven zijn begonnen met het hamsteren van bier, wijn, champagne en allerlei andere soorten alcoholische dranken om te voorkomen dat ze in de feestdagen niet zonder komen te zitten, schrijft The Guardian woensdag.

Meer dan een vijfde van de bedrijven is eerder begonnen met het inslaan van alcoholische dranken om te voorkomen dat de toestroom stokt in het geval van een 'no deal-Brexit', waarbij de Britten geen akkoord bereiken met de Europese Unie over de uittreding. Dat blijkt uit een enquête van de Britse logistiekvereniging Cips.

John Glen, econoom bij Cips, stelt dat drankimporteurs weken eerder zijn begonnen met het inslaan van drank. Normaal gesproken doen ze dit pas in november. "Bedrijven hebben ver voor Kerst ingekocht, vanwege potentiële verstoringen bij de havens en mogelijke verzwakking van het pond tegenover de euro", zegt Glen tegen The Guardian.

Volgens Glen slaan met name wijnimporteurs groot in. Het Verenigd Koninkrijk is de grootste importeur van champagne, de Britten slaan jaarlijks meer dan 26 miljoen flessen in. Wijnkenner Antoine Gerbelle zegt tegen de Britse krant dat de Britten voor dit jaar nog voldoende champagne hebben. "Er zal geen champagnecrisis zijn bij Kerstmis dit jaar", aldus Gerbelle.