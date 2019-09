De Britse premier Boris Johnson heeft zondag in de Britse krant Mail on Sunday gezegd dat er "enorme" vooruitgang wordt geboekt in de Brexit-gesprekken en het Verenigd Koninkrijk zich net als de stripheld de Hulk uit de Europese Unie zal breken. EU-vertegenwoordigers zijn allerminst onder de indruk na de eerste gesprekken met de Britten.

De leider van de Conservatieve Partij maakte de opmerkingen voorafgaand aan de ontmoetingen met voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker en EU-onderhandelaar Michel Barnier maandag in Luxemburg.

Johnson zegt er opnieuw "zeer zeker" van te zijn dat hij een Brexit-deal zal weten te sluiten tijdens de EU-top van 17 oktober. Volgens hem zullen de Britten dan zoals beloofd voor 31 oktober uit de Unie stappen.

Op merkwaardige wijze wist Johnson in het interview een vergelijking te maken met het VK en het Marvel-personage de Hulk, het onstuitbare alter ego van wetenschapper Bruce Banner die verandert in een groene reus wanneer hij kwaad is.

"Hoe bozer de Hulk is, hoe sterker hij wordt. Hij weet altijd te ontsnappen, hoe penibel zijn situatie ook is. Dat geldt ook voor dit land", zei Johnson tegen de krant.

EU ontkent dat er grote vooruitgang is geboekt

Vertegenwoordigers van de EU, die de afgelopen dagen bij gesprekken met de Britse delegatie aanwezig waren, weerspreken tegenover The Guardian echter dat er "grote vooruitgang is geboekt".

"Nee, in feite zijn de mensen een beetje ontzet. Ik zou het niet eens onderhandelingen willen noemen - de laatste sessie op vrijdag begon eigenlijk net pas inhoudelijk te worden - en dat is al een hele stap vooruit", zegt een EU-bron in de Britse krant, waarna hij eraan toevoegt dat een deal "nog steeds behoorlijk ver weg is".

Juncker zei op zijn beurt tegenover de Duitse zender Deutschlandfunk dat "de tijd op begint te raken".

'Ik lig nog liever dood in een greppel'

Het Britse parlement is sinds dinsdag officieel geschorst tot halverwege oktober. Volgens Johnson geeft dit de regering de tijd om een goed plan op te stellen om de Brexit af te ronden. Critici stellen dat het een poging is van Johnson om het parlement de mond te snoeren.

Dat parlement wist maandag echter op de valreep een wet aan te nemen die Johnson dwingt om de Brexit uit te stellen tot 31 januari. De premier zei daarop dat hij nog liever "dood in een greppel ligt" dan dat hij bij de EU om uitstel smeekt.

'Lib Dems' willen gaan voor 'no-Brexit'

De leider van de Liberaal Democraten, Jo Swinson, wist haar partijgenoten zondag op de jaarlijkse conferentie ervan te overtuigen de Brexit terug te draaien, mocht de partij ooit een meerderheid in het parlement bereiken. De Lib Dems hebben nu achttien parlementsleden in het Lagerhuis, dat in totaal 650 zetels telt.

De partij kreeg in de laatste verkiezingen voor het Lagerhuis circa 7,5 procent van de stemmen. De LDP kan volgens opiniepeilers nu op 16 procent rekenen.