De broer van de Britse premier Boris Johnson, Jo Johnson, heeft zijn ontslag als staatssecretaris aangekondigd. Dat meldde de broer van de premier donderdag.

Jo Johnson werd in augustus door zijn broer aangesteld als staatssecretaris voor Bedrijfsleven, Energie en Industriële Strategie. Hij liet weten de afgelopen weken "verscheurd" te zijn tussen "familieloyaliteit en het nationale belang".

Het ontslag van Jo Johnson volgt dagen nadat de Britse premier 21 conservatieve wetgevers uit de partij heeft gezet omdat zij zijn Brexit-strategie niet gesteund zouden hebben.

Jo Johnson had eerder zijn steun uitgesproken voor een tweede referendum over de vraag of het Verenigd-Koninkrijk de Europese Unie zou moeten verlaten.

"Het is een eer om negen jaar Orpington te vertegenwoordigen en als minister onder drie premiers te dienen," schrijft Jo Johnson op Twitter.

"Het is een onmogelijke taak, en tijd voor anderen om mijn rol parlementslid en minister op zich te nemen," zegt hij.

Nog altijd geen zekerheid over de Brexit

Het duurt nog maar 56 dagen voordat de Brexit-deadline is aangebroken. Er is echter nog altijd geen duidelijkheid over hoe de uittreding eruit gaat zien.

Een meerderheid van het Britse Lagerhuis stemde woensdagavond in met een motie die een 'no deal-Brexit' bij wet moet voorkomen. Als de motie ook door het Hogerhuis komt, moet premier Boris Johnson naar Brussel om uitstel van de Brexit te vragen.

Het Britse Hogerhuis gaat het wetsvoorstel dat een 'no deal-Brexit' moet blokkeren en dat moet uitdraaien op verder uitstel van de Brexit vóór vrijdag 17.00 uur (lokale tijd) behandelen. Dat kwamen de Hogerhuisleden woensdagnacht overeen.

Als het voorstel door het Hogerhuis komt, is het maandag klaar om naar de koningin te worden gestuurd en als wet te worden aangenomen.