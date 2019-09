Het Britse Hogerhuis gaat het wetsvoorstel dat een 'no deal-Brexit' moet blokkeren en moet uitdraaien op verder uitstel van de Brexit voor vrijdagmiddag 17.00 uur (lokale tijd) behandelen. Dat zijn de Hogerhuisleden woensdagnacht overeengekomen. Als het voorstel door het Hogerhuis komt, is het maandag klaar om naar de koningin te worden gestuurd en als wet te worden aangenomen.

Eerder waren voorstanders van de 'no deal'-motie bang dat tegenstanders in het Hogerhuis het debat dusdanig zouden rekken, dat de motie niet tijdig naar het Lagerhuis kan worden gestuurd. Conservatieve leden van het Hogerhuis hadden namelijk woensdag al 92 amendementen op de motie ingediend. Dit wordt filibusteren genoemd.

Als de Benn-wet, zoals het wetsvoorstel wordt genoemd, wordt aangenomen door de Lords, moet premier Boris Johnson terug naar Brussel om uitstel van de Brexit te vragen. "Dit is een wet die werd ontworpen om het grootste democratische besluit uit onze geschiedenis ongedaan te maken", zei hij in een reactie.

De premier is niet van plan om met dit verzoek terug te gaan naar Brussel. Hij stuurt al lange tijd aan op nieuwe verkiezingen en benadrukte woensdagavond nogmaals dat een nieuwe stembusgang nodig is om te bepalen of hij of oppositieleider Jeremy Corbyn naar Brussel moet gaan.

Oppositie steunt nieuwe verkiezingen, mits de wet is aangenomen

Als ook het Hogerhuis met de motie heeft ingestemd, dan zal de oppositie zich achter vervroegde verkiezingen scharen, zei Labour-leider Jeremy Corbyn woensdag opnieuw. Labour en de andere oppositiepartijen wilden hier in eerste instantie niet aan, omdat ze bang waren dat premier Boris Johnson de datum van de verkiezingen zou aanpassen zodra ze akkoord waren gegaan met verkiezingen medio oktober.

Om deze reden werd woensdagavond dan ook niet ingestemd met een motie voor een nieuwe stembusgang. Dit is een nieuwe nederlaag voor de premier, die nieuwe verkiezingen op 15 oktober wil laten plaatsvinden.

De premier van het Verenigd Koninkrijk heeft echter de bevoegdheid de verkiezingsdatum te wijzigen. Zo zou hij de stembusgang over de deadline van 31 oktober kunnen tillen en daarmee een 'no deal-Brexit' garanderen. Als de Benn-wet wordt aangenomen, kan dit niet meer.

Premier kan verrassing uit hoge hoed toveren

Toch kan de premier nog een verrassing uit de hoge hoed toveren. Mocht Labour nieuwe verkiezingen steunen, dan is de kans groot dat Johnson als winnaar uit de bus komt. Als de verkiezingen dan op 15 oktober plaatsvinden, heeft de premier tijd om een nieuwe regering te vormen en kan hij in theorie met een nieuwe meerderheid de Benn-wet weer van tafel schuiven.

De datum waarop de verkiezingen moeten plaatsvinden, is dus van cruciaal belang en het is afwachten of Labour achter dit plan blijft staan.