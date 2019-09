Het is een dramatische week in de Britse politiek. De regering van premier Boris Johnson leed woensdag een gevoelige nederlaag, die nieuwe verkiezingen dichterbij lijkt te hebben gebracht. Het land is nog steeds hopeloos verdeeld over de Brexit. Vijf vragen over de politieke crisis.

Wat is er woensdag gebeurd in het Britse Lagerhuis?

Het Lagerhuis heeft een wet aangenomen, de wet-Benn, om premier Johnson te dwingen naar Brussel te gaan om een nieuw uitstel voor de Brexit aan te vragen. Vooralsnog zal de Brexit plaatsvinden op 31 oktober.

Het wetsvoorstel moet nog wel worden goedgekeurd door het Hogerhuis, de Britse Eerste Kamer. De planning is dat het daar donderdag wordt behandeld.

Wat gaat het Hogerhuis doen?

In theorie zal het geen probleem zijn om ook in het Hogerhuis een meerderheid te krijgen voor de wet-Benn, aangezien de oppositie daar meer zetels heeft en een merendeel van de Lords, de leden van het Hogerhuis, in het verleden al heeft laten weten tegen een uittreding zonder akkoord te zijn.

Maar in de praktijk kunnen de Conservatieven nog roet in het eten gooien, door te filibusteren. Dit is het extreem lang rekken van een debat, om het zo voor elkaar te krijgen dat een wet wordt geblokkeerd of vertraagd. In de Nederlandse politiek komt dit niet vaak voor.

Naar verwachting zal het wetsvoorstel om een 'no deal' te blokkeren donderdag behandeld worden. Omdat het parlement een schorsing wacht, moet die in principe voor vrijdag 17.00 uur Britse tijd ter stemming zijn gebracht. Lords van Labour hebben een motie ingediend om ervoor te zorgen dat die deadline hoe dan ook wordt gehaald. Zo nodig willen zij ook in de nachten en in het komend weekend doorwerken om dat voor elkaar te krijgen.

Er zijn al 92 amendementen ingediend op de motie door Conservatieve Lords. Hierdoor bestaat de kans dat het proces zal worden vertraagd. De tijdsdruk is hoog: aanstaande maandag gaat het Britse parlement weer met reces. Het nieuwe parlementaire jaar begint op 14 oktober.

Hoe reageerde premier Johnson woensdag op zijn nederlaag in het Lagerhuis?

Johnson beweert bij hoog en bij laag dat de onderhandelingen met de EU vorderen en hij een nieuw uittredingsakkoord kan bereiken - mits het Britse parlement niet in de weg gaat staan. Dat doen de parlementariërs dus toch. Leden van de oppositie en Conservatieve rebellen stelden tijdens de debatten die deze week werden gevoerd dat er geen enkel bewijs is dat de onderhandelaars van Johnson vorderingen hebben gemaakt.

Na de stemming van woensdagavond concludeerde Johnson dat er nog maar één optie is: nieuwe verkiezingen, die moeten bepalen of hij zelf of oppositieleider Jeremy Corbyn van Labour naar Brussel moet "om de puinhopen op te ruimen".

Meer uitstel vragen in Brussel is iets wat de Britse premier expliciet heeft geweigerd, maar hij heeft ook gezegd dat zijn regering de wet zal volgen.

Johnson wil dat de vervroegde verkiezingen plaatsvinden vóór de Europese top op 17 en 18 oktober. Om ze uit te schrijven heeft Johnson wel een tweederdemeerderheid in het Lagerhuis nodig. Die krijgt hij alleen als de grootste oppositiepartij, Labour, meewerkt.

Wil de oppositie ook nieuwe verkiezingen?

Niet zoals het er nu voorstaat. Labour en de andere oppositiepartijen vrezen dat Johnson een truc zal toepassen: als zij akkoord gaan met verkiezingen medio oktober, heeft de premier de bevoegdheid om die datum later aan te passen. Zo zou hij de stembusgang over de deadline van 31 oktober kunnen tillen - en een 'no deal'-Brexit garanderen.

Corbyn wil dus dat de wet-Benn eerst wordt aangenomen. Pas als de handtekening van de koningin eronder staat, wil hij akkoord gaan met een stembusgang.

De stemming die woensdagavond werd gehouden over het uitschrijven van verkiezingen resulteerde dan ook opnieuw in een nederlaag voor de regering-Johnson: met 298 stemmen voor en 56 stemmen tegen. Er waren 434 stemmen nodig.

Hoe nu verder?

Er is nog geen zekerheid over hoe het verder gaat. Johnson zou theoretisch gezien een motie van wantrouwen tegen zijn eigen regering kunnen indienen en op die manier verkiezingen kunnen afdwingen met een simpele meerderheid in het Lagerhuis.

Als die verkiezingen vóór 19 oktober worden gehouden en de Conservatieven een parlementaire meerderheid weten te winnen, zou Johnson een nieuwe wet kunnen aannemen die het verbod op 'no deal' weer van tafel veegt.

Daarnaast is het ook niet zeker dat de andere EU-leiders de Britten weer uitstel zullen verlenen als zij daarom vragen. Verschillende leiders, zoals de Franse president Emmanuel Macron, lieten bij het verlenen van het vorige uitstel - in maart van dit jaar - al weten dat ze liever worden bevrijd van het slepende Brexit-dossier.

De keerzijde is dat een 'no deal-Brexit' ook ernstige gevolgen voor de rest van de EU zou hebben en door bijna niemand op het Europese vasteland als wenselijk wordt gezien.