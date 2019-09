Het Nederlandse bedrijfsleven heeft nog weinig last van de naderende Brexit, schrijft onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek woensdag in een onderzoek, gepubliceerd in economisch tijdschrift ESB.

Ruim 55 procent van de in totaal 684 door SEO gesproken managers zegt niet of nauwelijks hinder te ondervinden van de Brexit. 15 procent zegt dat het vertrek van de Britten uit de Europese Unie (EU) wel tot problemen leidt.

Het Verenigd Koninkrijk vertrekt vooralsnog op 31 oktober uit de EU, maar de manier waarop is nog altijd onduidelijk. Deze onduidelijkheid leidt tot onzekerheid, iets waar bedrijven liever niet mee zitten. Ruim een derde van de ondervraagden zegt dan ook liever een harde Brexit te willen - waarbij de Britten zonder deal uit de EU vertrekken - dan in onzekerheid te blijven leven.

Veel bedrijven zeggen zich grondig te hebben voorbereid op de Brexit. 40 procent van de managers stelt op een harde 'no deal-Brexit' te zijn voorbereid, slechts een kleine 15 procent laat weten onvoldoende te zijn voorbereid.

Nog altijd geen zekerheid over de Brexit

Met nog 58 dagen op de klok voor de Brexit-deadline is er nog altijd geen duidelijkheid over hoe de uittreding eruit gaat zien. Dinsdagavond nam de onzekerheid nog verder toe, toen het Britse Lagerhuis na een stemming de parlementaire agenda overnam. Hierdoor kan het Lagerhuis woensdag stemmen over wetgeving die een harde Brexit onmogelijk maakt en de Brexit-deadline verschuift naar januari.

"De consequenties van deze stemming betekenen dat het parlement op het punt staat elke mogelijke deal met Brussel te verpesten", zei de Britse premier Boris Johnson in een reactie. "Dat betekent meer getreuzel, meer vertraging en meer verwarring."

Het VK lijkt nu af te stevenen op vervroegde verkiezingen. Johnson kondigde na de stemming aan dat zijn regering een motie zal indienen om vervroegde verkiezingen uit te schrijven.