De Britse premier Boris Johnson dreigde maandagavond inderdaad met nieuwe verkiezingen, vijf weken na zijn aantreden als regeringsleider. Hij stelt dat zijn onderhandelingspositie ten opzichte van de EU fataal wordt ondermijnd als het wetsvoorstel van de rebellen wordt aangenomen.



Johnson speelt sinds zijn aanstelling al blufpoker met een hoge inzet: hij hamert erop dat het Verenigd Koninkrijk (V) hoe dan ook op 31 oktober uit de Europese Unie (EU) vertrekt, óók zonder deal. Daarmee heeft hij zich gecommitteerd aan de Brexit-haviken in eigen partij (die ook uitstekend zijn vertegenwoordigd in zijn kabinet). Mocht Johnson terugkrabbelen, dan zal hij niet alleen uit die hoek verzet krijgen, maar nemen ook de gevaren van de Brexit Party van Nigel Farage toe. Als er nieuwe verkiezingen komen, is die goed gepositioneerd om kiezers bij Johnson weg te kapen.



In Brussel is men er inmiddels van overtuigd dat a) Johnson liever met een deal vertrekt en b) niet zal terugdeinzen voor een Brexit zonder deal. De EU weet echter ook dat heronderhandelen over een uittredingsovereenkomst op dit moment geen zin heeft: Johnson kan niet garanderen dat hij die deal vervolgens door het Lagerhuis krijgt, want daar hebben hij en de zijnen niet genoeg zetels voor.