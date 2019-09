Oke, nog eentje dan. De stemming over nieuwe verkiezingen is nog niet klaar.



Boy vraagt: Er zijn in het Hogerhuis al meer dan negentig amendementen ingediend, en de kans dat er gefilibusterd en vertraagd gaat worden lijkt reëel. Wat zijn de gevolgen hiervan?



Antwoord:

Het lijkt erop dat de Lords uit Johnson's partij inderdaad het proces willen vertragen. Als ze er niet uitkomen voordat het parlement voor vijf weken geschorst zal worden, gaat de wet niet door. Daarentegen is er al genoemd dat de leden van het Hogerhuis welwillend tegenover nachtwerk en weekendwerk staan..



Bovendien heeft Johnson er ook baat bij als de wet deze week wel door het Hogerhuis wordt geloosd. Hij kan dan nieuwe verkiezingen uitschrijven, omdat Labour heeft gezegd hiermee akkoord te gaan - mits de wet die een 'no deal-Brexit' tegenhoudt is geïmplementeerd.



Deze verkiezingsstrijd moet dan op 15 oktober plaatsvinden en de kans is redelijk groot dat Johnson dit zal winnen van Corbyn. In theorie kan Johnson dan met een nieuwe meerderheid de wet die vanavond is aangenomen in het Lagerhuis van tafel schuiven...



Het tegenhouden van een 'no deal-Brexit' is dus nog niet in steen gebeiteld.