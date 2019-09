Nu de motie is aangenomen in het Lagerhuis is het Hogerhuis aan zet.



In theorie zal het geen probleem zijn om ook hier een meerderheid voor de motie te krijgen, aangezien de oppositie in de meerderheid is. Maar in de praktijk kunnen de Conservatieven nog roet in het eten gooien, door te filibusteren. Dit is het extreem lang rekken van een debat, om het zo voor elkaar te krijgen dat een wet wordt geblokkeerd of vertraagd. In de Nederlandse politiek komt dit niet vaak voor.



Naar verwachting zal de motie donderdag behandeld worden. Omdat het parlement een schorsing wacht moet het voor vrijdag 17.00 uur Britse tijd ter stemming zijn gesteld.



Er zijn echter al 92 amendementen ingediend op de motie door de Lords uit Johnson's partij. Hierdoor zal het debat ook in de nacht door moeten gaan en is de kans groot dat het proces vertraagd zal worden.