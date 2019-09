Rees-Mogg vraagt af of Bercow een fout heeft gemaakt door de motie van Letwin doorgang te laten vinden. Hij trekt de onpartijdigheid van de Lagerhuisvoorzitter niet in twijfel, zegt hij, "maar onpartijdigheid is niet hetzelfde als onfeilbaarheid".



Bercow is er klaar mee. Hij zegt ervan overtuigd te zijn dat zijn besluit correct was. Hij noemt een aantal debatten uit het verleden, waarin SO24 werd aangewend voor inhoudelijke zaken. "Het enige wat ik heb gedaan is toestaan dat het Huis over een belangrijke kwestie debatteert." In een verwijzing naar de woorden van premier Johnson over de Brexit, besluit Bercow met de woorden dat hij zal doorgaan op de ingeslagen koers, "erop of eronder".