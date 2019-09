KY vraagt: Is de backstop het enige waar Boris Johnson tegen is in de deal van May of zijn er andere zaken waar hij niet meer eens is? Ik weet dat de backstop voor de EU heel belangrijk is, maar als dat de enige is wat een 'no deal'-Brexit kan voorkomen, is het mogelijk dat de EU water bij de wijn doet?



Antwoord: De backstop is dé kwestie waar het op hangt. Het is niet waarschijnlijk dat Brussel aan de basis van die regeling zal morrelen, omdat het voor de EU simpelweg niet te accepteren is - een zogeheten red line - dat de Europese buitengrenzen op het Ierse eiland poreus worden. Dat betekent niet dat er niet gepraat kan worden over bijvoorbeeld de bewoordingen in de uittredingsovereenkomst van May. Na wat schuif- en knipwerk (Boris Johnson sprak eerder over het 'wegsnijden van lagen') zou je kunnen aanvoeren dat de regeling wezenlijk anders wordt, maar het is de vraag of de premier dat in eigen land verkocht krijgt.



Dat is overigens precies de reden dat de EU stelt dat de Britten aan zet zijn: elke mogelijke alternatieve oplossing is niks waard als Johnson niet genoeg zetels kan mobiliseren om die door het parlement te krijgen.