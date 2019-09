Geert vraagt: Gister bleek dat Johnson zeker van zijn zaak is dat een nieuwe deal met de Europese Unie mogelijk is. Waarom is hij dan bang voor een wet die een 'no deal' onmogelijk maakt? Hij komt toch met een nieuwe deal. Denkt hij nog steeds dat het zijn onderhandelingspositie beter maakt, is het persoonlijk prestige omdat hij op 31 oktober "no matter what" gezegd heeft of wil hij gewoon wel een 'no deal'?



Antwoord: Hoi Geert! Het lijkt erop dat het inderdaad vooral om persoonlijk prestige gaat. Johnson wil onder geen beding terug naar Brussel, zoals zijn voorganger Theresa May wel heeft gedaan. Hij zei dinsdag dat hij zich niet zal "overgeven". Sinds hij aan de macht is in het VK heeft de premier het spel met de EU hard gespeeld. Hij heeft er altijd al op gehamerd dat het VK op 31 oktober hoe dan ook uit de EU zal vertrekken. Als dit nu niet gebeurt, lijdt Johnson flink gezichtsverlies. De vraag is dan ook of hij dan nog kan aanblijven als premier.



Om deze reden stuurt hij nu ook aan op nieuwe verkiezingen. Hij hoopt dat hij als winnaar uit de bus komt en dan alsnog, ook zonder deal, op 31 oktober het VK uit de EU kan leiden.