Tienduizenden inwoners van het Verenigd Koninkrijk zijn zaterdag de straat opgegaan om actie te voeren tegen de tijdelijke opschorting van het parlement, meldt The Guardian. Er is veel ophef over het besluit van premier Boris Johnson vanwege de naderende Brexit.

De protesten vonden plaats in onder meer Manchester, Glasgow, Birmingham en Brighton. De grootste betoging vond plaats bij Johnsons ambtswoning in Londen.

Er is veel ophef over het besluit van afgelopen woensdag. De demonstranten vinden dat hun nieuwe premier daarmee een 'no deal-Brexit' probeert af te dwingen. Een petitie tegen de opschorting van het parlement is bijna 1,7 miljoen keer ondertekend.

Het parlement komt 3 september terug van reces, maar gaat door het besluit van Johnson op 9 september weer naar huis. Het parlementaire jaar begint pas op 14 oktober, waardoor de leden minder tijd hebben om zich over de Brexit te buigen.

Johnson heeft meermaals aangegeven dat het Verenigd Koninkrijk uiterlijk 31 oktober de Europese Unie zal verlaten, ook als er geen afspraken zijn gemaakt rondom het vertrek van de Britten.