Tienduizenden inwoners van het Verenigd Koninkrijk zijn zaterdag de straat opgegaan om actie te voeren tegen de tijdelijke opschorting van het parlement, meldt The Guardian. Er is veel ophef over het besluit van de Britse premier Boris Johnson vanwege de naderende Brexit.

De protesten vonden plaats op tientallen plekken in het land, onder meer in Manchester, Glasgow, Birmingham en Brighton. De grootste betoging werd gehouden bij Johnsons ambtswoning in Londen.

Er is veel ophef over het besluit van afgelopen woensdag. De demonstranten vinden dat hun nieuwe premier daarmee een 'no deal-Brexit' probeert af te dwingen. Een petitie tegen de opschorting van het parlement is bijna 1,7 miljoen keer ondertekend.

Het parlement komt 3 september terug van reces, maar gaat door het besluit van Johnson tussen 9 en 12 september weer naar huis. Het parlementaire jaar begint pas op 14 oktober, waardoor de leden minder tijd hebben om zich over de Brexit te buigen.

Johnson heeft meermaals aangegeven dat het VK uiterlijk 31 oktober de Europese Unie zal verlaten, ook als er geen afspraken zijn gemaakt rondom het vertrek van de Britten. Met die harde opstelling probeert hij Brussel te overreden de onderhandelingen over een uittredingsovereenkomst te heropenen.

Ook in andere Europese steden, zoals Berlijn, gingen Britse expats en andere tegenstanders van de opschorting van het Britse parlement de straat op. (Foto: Reuters)

Weinig beweging in Brussel door de zet van Johnson

Een van de eisen van Johnson is dat de voorgenomen transitieregeling voor de grens tussen Ierland en Noord-Ierland, de zogeheten backstop, van tafel gaat. Voor de EU is dat onacceptabel, tenzij de Britten met een alternatieve oplossing komen. Daar is nog geen teken van. In Brussel stelt men zich afwachtend op, maar wordt een 'no deal' inmiddels gezien als de meest waarschijnlijke uitkomst. Afgelopen week werd bekend dat de Britten en de EU twee keer per week gesprekken zullen voeren over de Brexit.

De opschorting van het parlement is niet ongebruikelijk voor een nieuwe premier, die vaak tijd wil hebben om zijn of haar beleid uit te stippelen. Door de timing en praktische gevolgen van Johnsons zet, wordt die door veel Britten gezien als politiek gemotiveerd. Johnson zelf stelt dat hij de democratie verdedigt door de wil van het volk - de Brexit waar het in 2016 voor koos - te voltooien.