Brexit-onderhandelaars van de EU en het Verenigd Koninkrijk zullen in september wekelijks tweemaal bijeenkomen om stappen te zetten richting een nieuwe deal, zegt het Britse ministerie donderdagavond. Op verzoek van premier Boris Johnson wordt "het tempo opgevoerd".

Het nieuws volgt op de dag dat Johnson een stortvloed van kritiek over zich heen kreeg nadat hij het Britse parlement schorste. Critici vrezen dat hij andere politici buitenspel zet door hen pas op 14 oktober terug te laten keren. Op die manier zou er te weinig tijd zijn om een 'no deal-Brexit' later die maand af te weren.

De nieuwe premier wil met het nieuws van zijn ministerie aantonen dat de tijd goed gebruikt zal worden om tot een nieuwe deal te komen, maar of dat voldoende zal zijn voor tegenstanders is niet duidelijk. Een petitie tegen de schorsing van het parlement is inmiddels al meer dan anderhalf miljoen ondertekend.

Het is mogelijk dat, naast de extra ontmoetingen, er ook meer 'technische vergaderingen' worden georganiseerd. Johnson is nog altijd hoopvol over een nieuwe deal en zegt dat er "alternatieve oplossingen zijn voor de antidemocratische Ierse backstop'.

Een woordvoerder van de EC zegt tegen BBC News dat men opnieuw naar de onderhandelingstafel kan gaan en de EU altijd bereid is geweest om de Brexit tot een goed einde te leiden, "maar het VK moet wel met concrete voorstellen komen".

Johnson wil de EU per se verlaten, ook zonder deal

Het Verenigd Koninkrijk moet de Europese Unie uiterlijk 1 november verlaten hebben. De regering-Johnson heeft meerdere keren laten weten dat het land op 31 oktober zal uittreden, ongeacht of daar een overeenkomst met Brussel aan voorafgaat.

Het meest heikele punt is de zogeheten backstop, waarmee de EU wil voorkomen dat er een harde grens ontstaan tussen Noord-Ierland en Ierland.

Als er geen handelsovereenkomst volgt tussen de betrokken partijen dan blijven de Britten in de Europese douane-unie. Het VK zou geen eigen handelsverdragen kunnen sluiten en blijft afhankelijk van het Europese handelsbeleid.