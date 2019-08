De petitie tegen de geplande schorsing van het Britse parlement is binnen enkele uren meer dan een miljoen keer getekend. De handtekeningenactie werd woensdag online gezet en rond middernacht (Nederlandse tijd) was de teller de grens van een miljoen al gepasseerd.

De petitie staat op een website van het Britse parlement. Dat moet een debat overwegen als meer dan 100.000 mensen tekenen. Die grens is ruimschoots gehaald. The Independent bericht dat het aantal ondertekenaars per uur op enig punt opliep tot bijna 90.000.

De indiener schrijft dat het parlement niet geschorst of ontbonden mag worden tenzij "voldoende" Brexit-uitstel is geregeld of het Britse vertrek uit de Europese Unie helemaal niet meer doorgaat. De huidige deadline is 31 oktober. Dat is over 64 dagen.

Het vertrek uit de EU is zeer omstreden; bij het referendum koos een nipte meerderheid van 52 procent van de stemmers vóór het verlaten van de unie.

De vorige Britse premier Theresa May wist in het parlement voor geen enkel scenario een meerderheid te vinden. Haar deal met de EU werd meerdere malen weggestemd.

Johnson wil de EU perse verlaten, ook zonder deal

Het Verenigd Koninkrijk moet de Europese Unie uiterlijk 1 november verlaten hebben. De regering-Johnson heeft meerdere keren laten weten dat het land op 31 oktober zal uittreden, ongeacht of daar een overeenkomst met Brussel aan voorafgaat.

Het parlement is op verzoek van de nieuwe premier Boris Johnson in september en oktober meerdere weken geschorst. Daar ontstond grote ophef over.

Parlementariërs hebben daardoor minder vergadertijd in de aanloop naar de Brexit. Pas op 14 oktober zal het nieuwe parlementaire jaar worden geopend met de traditionele troonrede van de koningin. Dat is twee weken voor de Brexit-deadline op 31 oktober.

Buiten het parlement verzamelden zich honderden demonstranten

Volgens Johnson is de zogeheten 'prorogation' van het parlement nodig om zijn regering de tijd te geven een "opwindende wetgevende agenda" samen te stellen. Critici stellen dat de parlementariërs daardoor bijna geen tijd krijgen om wetsvoorstellen gepasseerd te krijgen die een 'no deal'-Brexit moeten voorkomen.

Buiten het parlement verzamelden zich woensdagavond honderden demonstranten. De oppositie spreekt van een 'coup' door Johnson. John Bercow, de voorzitter van het Lagerhuis, noemde de stap van de regering Johnson woensdag een "grondwettelijke schande". De achterdeur in de wet waar Johnson zich op beroept, is in vier eeuwen niet gebruikt.

Parlementariërs die willen voorkomen dat er een uittreding zonder akkoord komt, zullen volgende week actie moeten ondernemen als het reces eindigt, zei de voormalige minister van Financiën, Philip Hammond, woensdagavond. Hammond is een partijgenoot van Johnson, maar steunt een harde Brexit niet.

'Heropenen onderhandelingen kan nu niet meer'

Ook de oppositie is niet over de zet van Johnson te spreken. Labour-leider Jeremy Corbyn heeft een brief aan koningin Elizabeth geschreven om zijn "ernstige zorgen" te uiten. Ook de Liberal Democrats, een kleinere oppositiepartij die altijd anti-Brexit is geweest, deed hetzelfde. Beide oppositiepartijen willen een gesprek met koningin Elizabeth.

De Ierse minister van Buitenlandse Zaken, Simon Coveney, reageerde op het nieuws uit het buurland door opnieuw te benadrukken dat het afschaffen van de backstop-regeling voor de grens tussen Ierland en Noord-Ierland geen optie is. Heronderhandelen binnen de zes tot tien weken die daar eventueel nog beschikbaar voor zijn, gaat niet lukken, aldus de minister.