De Britse regering heeft koningin Elizabeth gevraagd om het parlement tot 14 oktober op te schorten, zodat de ministers genoeg tijd hebben om de Brexit af te ronden. De koningin heeft dat verzoek van premier Boris Johnson woensdag ingewilligd.

Het Verenigd Koninkrijk moet de Europese Unie uiterlijk 1 november verlaten hebben. De regering-Johnson heeft meerdere keren laten weten dat het land op 31 oktober zal uittreden, ongeacht of daar een overeenkomst met Brussel aan voorafgaat.

Het besluit om de start van het parlementaire jaar uit te stellen, kwam na overleg met premier Johnson op het zomerverblijf van de vorstin in Schotland.

Dit betekent dat het parlement enkele dagen na het einde van het zomerreces weer zal worden weggestuurd, tussen maandag 9 september en niet later dan donderdag 12 september. Op 14 oktober zal het nieuwe parlementaire jaar worden geopend met de traditionele troonrede van de koningin. Dat is enkele weken voor de Brexit-deadline op 31 oktober.

Volgens Johnson is de zogeheten 'prorogation' van het parlement nodig om zijn regering de tijd te geven een "opwindende wetgevende agenda" samen te stellen. Critici stellen dat de parlementariërs daardoor bijna geen tijd krijgen om wetsvoorstellen gepasseerd te krijgen die een 'no deal'-Brexit moeten voorkomen.

'Grondwettelijke schande'

John Bercow, de voorzitter van het Lagerhuis, noemde de stap van de regering Johnson woensdag een "grondwettelijke schande". Hij zei daarover: "Hoe het ook wordt aangekleed, het is overduidelijk dat het doel van het opschorten van het parlement is om te voorkomen dat parlementariërs debatteren over de Brexit en de parlementaire plicht uitoefenen om de koers van het land vorm te geven."

Parlementariërs die willen voorkomen dat er een uittreding zonder akkoord komt, zullen volgende week actie moeten ondernemen als het reces eindigt, zei de voormalige minister van Financiën, Philip Hammond, woensdagavond. Hammond is een partijgenoot van Johnson, maar steunt een harde Brexit niet.

Volgens de oud-minister zijn veel Lagerhuisleden het daarover met hem eens. Hij zegt dat zij tot eind september wilden wachten om Johnson de tijd te geven met een nieuwe uittredingsovereenkomst te komen. "Dat zal niet meer mogelijk zijn", zei hij tegen journalisten. "We zullen moeten proberen iets te doen als het parlement volgende week weer terug is."

'Heropenen onderhandelingen kan niet'

Ook de oppositie is niet over de zet van Johnson te spreken. Labour-leider Jeremy Corbyn heeft een brief aan koningin Elizabeth geschreven om zijn "ernstige zorgen" te uiten. Ook de Liberal Democrats, een kleinere oppositiepartij die altijd anti-Brexit is geweest, deed hetzelfde. Beide oppositiepartijen willen een gesprek met koningin Elizabeth.

De Ierse minister van Buitenlandse Zaken, Simon Coveney, reageerde op het nieuws uit het buurland door opnieuw te benadrukken dat het afschaffen van de backstop-regeling voor de grens tussen Ierland en Noord-Ierland geen optie is. Heronderhandelen binnen de zes tot tien weken die daar eventueel nog beschikbaar voor zijn, gaat niet lukken, aldus de minister.