De Britse regering gaat de koningin vragen om het parlement op te schorten tot 14 oktober, zodat ministers genoeg tijd hebben om de Brexit af te ronden, meldt de Britse premier Boris Johnson woensdag. Het Verenigd Koninkrijk moet de Europese Unie voor 31 oktober verlaten hebben.

Volgens Britse media vindt woensdag een overleg plaats op het zomerverblijf van de koningin Elizabeth II in Schotland.

Volgens de oppositie wil de regering van premier Boris Johnson met dit plan voorkomen dat parlementsleden wetten aannemen, die zouden kunnen voorkomen dat het VK uit de EU gaat. Johnson ontkent dit. "We moeten doorgaan met onze binnenlandse agenda en daarom kondigen we een toespraak van de koningin aan op 14 oktober", liet hij in een reactie weten.

Daarmee bedoelt Johnson dat hij wil dat de koningin de jaarlijkse opening van het parlement op die dag wil doen. Normaal gesproken keert het Britse parlement eind september of begin oktober terug van reces.

Parlementsleden reageren verbolgen

Parlementsleden stellen dat Johnson hen de tijd ontzegt om over de Brexit te debatteren en te stemmen. Dit is volgens de premier "helemaal niet waar". Volgens Johnson zal de regering de tijd gebruiken om met een nieuw wetgevingsprogramma te komen. Na 14 oktober is er nog voldoende tijd om over de Brexit te debatteren, stelt Johnson.