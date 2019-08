De nieuwe Brexit-datum van eind oktober komt steeds dichterbij, maar hoe die uittreding van de Britten uit de Europese Unie eruit gaat zien, is nog niet veel duidelijker. Hoe dan ook hebben inmiddels bijna honderd Britse bedrijven zich vanwege Brexit in Nederland gevestigd. Wat voor bedrijven zijn dit, en wat zijn hun redenen? En wat maakt ons land eigenlijk zo aantrekkelijk?

Over welke bedrijven hebben we het?

Het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) berichtte maandag dat maar liefst 98 bedrijven al een verhuizing naar Nederland hebben ondernomen, en dat 325 anderen hier nog over denken. Vooral de financiële sector, media en marketing, IT en biotechnologie zijn vertegenwoordigd.

Hoeveel bedrijven het per sector zijn, wordt niet bekendgemaakt, vertelt NFIA-woordvoerder Michiel Bakhuizen. "Het is een beslissing van bedrijven zelf of ze hun Brexit-verhuizing openbaar maken." Alleen mediabedrijven Bloomberg en Discovery, financiële dienstverleners AMBest en MarketAxess, bank Norinchukin en verzekeraar UK P&I deden dat tot nu toe.

Waarom deze massale verhuisdrift?

Voor financiële instellingen is een verhuizing vanuit het Verenigd Koninkrijk een logische stap, meldde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) eerder. Zij zijn namelijk verplicht om Europese klanten vanuit een land in de EU te bedienen. De AFM voorspelde overigens dat dergelijke bedrijven alleen de hoogst noodzakelijke voorzieningen van Londen naar Amsterdam verhuizen.

“Bedrijven gaan veelal niet volledig over naar Nederland.” Michiel Bakhuizen, woordvoerder NFIA

Dat geldt volgens Bakhuizen voor meer bedrijven, die niet al hun werkzaamheden van het ene naar het andere land overhevelen. "Door Brexit ontstaan er twee markten: de EU zonder het Verenigd Koninkrijk en het VK zelf. Bedrijven gaan dus veelal niet volledig over, om in beide markten actief te blijven."

Volgens het NFIA zijn er verschillende redenen om werkzaamheden te verplaatsen. "Voor sommige bedrijven is het simpelweg noodzakelijk, zoals voor financiële bedrijven die anders geen zaken meer mogen doen, of mediabedrijven, bij wie zenders anders op zwart zouden gaan."

Daarnaast komen er door Brexit beperkingen op personeel en innovatie, aldus Bakhuizen. "Het juiste personeel vinden wordt moeilijker als bedrijven alleen in het VK gevestigd blijven. Ook hebben ze dan geen toegang meer tot Europese innovatiesubsidies."

De derde reden voor een (gedeeltelijke) verhuizing, is het omzeilen van vertraging aan de grens. "Daarmee wordt het handig om ook aan de overkant gevestigd te zijn."

Gaan er nog veel bedrijven volgen, of was dit het wel?

In maart schatte de AFM nog dat er "honderden" financiële bedrijven de oversteek zouden wagen, maar dat lijkt door de nieuwe cijfers van het NFIA aan de hoge kant.

Toch kan het nog wel zover komen, zegt Bakhuizen. "Het zal erg afhangen van wat er met Brexit gebeurt. Als er een wanordelijke no deal-Brexit komt, is de kans groot dat meer bedrijven naar Nederland gaan kijken." Hieronder vallen onder meer de 325 bedrijven die volgens het NFIA een verhuizing overwegen.

Wat maakt Nederland eigenlijk zo interessant als alternatief? "De logistieke voorzieningen zoals wegen en het spoor zijn hier goed, net als onze digitale verbinding."

"Nederland is internationaal gezien verder een stabiel land, en we hebben hier veel geschikt personeel. Als het gaat om wonen en leven, lijken we bovendien erg op het VK, en voor kinderen van expats zijn er veel internationale scholen."