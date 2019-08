Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, heeft tegen de Britse premier Boris Johnson gezegd dat Johnson niet "de geschiedenis moet ingaan als 'Mister No Deal'". Tusk zei dat zaterdag bij G7-top in de Franse kustplaats Biarritz.

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk liggen met elkaar in de clinch over de Ierse grenskwestie. Johnson wil dat de 'backstopregeling', het hoofdpijndossier dat ervoor moet zorgen dat er geen harde grens komt op het Ierse eiland, uit het Brexit-akkoord wordt geschrapt. De EU wil dit niet via het Brexit-akkoord regelen, maar wil het probleem oplossen bij de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de twee partijen.

"De EU zal luisteren naar operationele, realistische ideeën die aanvaardbaar zijn voor alle lidstaten, inclusief Ierland, zodra de Britse regering in staat is deze op tafel te leggen", zei Tusk op de persconferentie.

Enkele uren later reageerde Johnson op de uitlating van Tusk en zei hij dat de voorzitter van de Europese Raad zelf als 'Mister No Deal' bekend zou komen te staan, wanneer hij het Brexit-akkoord niet zou willen openen voor nieuwe onderhandelingen.

"Ik zou tegen mijn vrienden in de Europese Unie willen zeggen dat als ze een Brexit willen hebben zonder akkoord, we bevrijd moeten worden van de backstop in de overeenkomst", sloot Johnson zijn toespraak af.