Het Verenigd Koninkrijk (VK) trekt binnenkort de deur naar de Europese Unie (EU) achter zich dicht. Of toch niet? Er staan nog 68 dagen op de teller en we weten nog steeds niet hoe Brexit eruit gaat zien. In deze rubriek proberen we één simpele vraag te beantwoorden: wat gebeurde er deze week in Brexit-land?

Nieuwe spelers, dezelfde problemen

Sinds de laatste 'zo veel dagen tot Brexit'-rubriek van eind maart is het nodige veranderd op Brexit-gebied. Boris Johnson werd in juli na het aftreden van Theresa May verkozen tot nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk en op zijn eerste dag zette hij vrijwel de gehele ministersploeg van May bij het grofvuil. Hij verving de ploeg van May met een groep aan Brexit-haviken, die het liefst zoveel mogelijk afstand neemt van de EU.

Aan de andere kant van Het Kanaal kwam de Brusselse banencarrousel op gang en werden nieuwe EU-vertegenwoordigers gekozen. Per 1 november zal Johnson te maken krijgen met nieuwe leiders van de Europese Commissie, Raad en Parlement.

Vers bloed dus, maar beide partijen zijn nog niets opgeschoten met het daadwerkelijke vertrek van het VK uit de Europese Unie. De backstop, het hoofdpijndossier dat ervoor moet zorgen dat er geen harde grens meer komt op het Ierse eiland, zorgt nog steeds voor de grootste problemen.

'Backstop is antidemocratisch'

Zo ook deze week. In een brief aan Donald Tusk, president van de Europese Raad, noemt Johnson de regeling een "antidemocratische" en "niet levensvatbare" aantasting van de Britse soevereiniteit, die "onacceptabel is voor de Britse regering". Bovendien zou de backstop een bedreiging zijn voor het Goedevrijdagakkoord en daarmee ook voor de vrede op het Ierse eiland.

Johnson wil daarom dat de clausule wordt geschrapt uit het huidige Brexit-akkoord, het akkoord dat de EU sloot met de regering van May, maar dat drie keer in het Britse Lagerhuis werd weggestemd.

Johnsons 'Eurotrip' is geen succes

Met deze boodschap op zak trekt de nieuwbakken Britse premier woensdag naar het Europese vasteland voor ontmoetingen met de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron.

Zowel Merkel als Macron herhaalt echter de lijn van de Europese Commissie: problemen met de backstop kunnen worden geregeld bij de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen beide partijen, niet in het huidige Brexit-akkoord. Merkel geeft de Britten woensdag nog een sprankje hoop door te zeggen dat de problemen "ook binnen dertig dagen opgelost zouden kunnen worden", maar donderdag verduidelijkt ze die uitspraak op bezoek in Den Haag: "Ik zei dat wat we binnen twee jaar kunnen bereiken, ook binnen dertig dagen kunnen bereiken."

“Als het misgaat, duidt het op een Brits politiek probleem.” Emmanuel Macron, president Frankrijk

Ook in Frankrijk behaalt Johnson weinig resultaten. "Ik wil erg duidelijk zijn. Komende maand zullen we niet tot een nieuwe uittredingsafspraak komen die erg afwijkt van het origineel", zegt Macron. De Franse president schoof alvast de schuld bij een zogeheten 'no deal-Brexit' van zich af. "Als het misgaat, dan betekent dat dat het probleem dieper zit, politieker is – dat het een Brits politiek probleem is."

Johnson op zijn beurt waarschuwt bij zowel Merkel als Macron dat zij het risico lopen van een potentieel wanordelijke 'no deal-Brexit' als ze niet bereid zijn een nieuwe deal te maken.

Britse oppositie roert zich

Over 'no deal' gesproken: een deel van de Britse oppositie is uit angst voor deze optie met elkaar in conclaaf gegaan om Johnson af te zetten. Oppositieleider Jeremy Corbyn (Labour) is naar verluidt in september van plan een motie van wantrouwen in te dienen tegen de Conservatieve premier.

Labour wil een overgangsregering vormen met Corbyn aan het roer, met als doel de Brexit uit te stellen, vervroegde verkiezingen uit te schrijven en een campagne starten voor een nieuw referendum.

Het is echter maar de vraag of Corbyn genoeg Lagerhuisleden meekrijgt. De plannen werden positief ontvangen door The Green Party én de Schotse (SNP) en Welshe (Plaid Cymru) nationalisten. De Liberal Democrats (Lib Dems) onder nieuwe leider Jo Swinson zijn echter minder enthousiast over het plannetje van de Labour-leider. Swinson noemt de plannen van Corbyn onzinnig. Zij zegt dat ze bereid is met iedereen samen te werken om Johnson te stoppen, maar dat Corbyn in geen geval een overgangsregering kan leiden.

Met zakdoekjes de Britten uitzwaaien vanaf Wijk aan Zee

Mochten alle pogingen om de Britten op een ordelijke manier uit de EU te krijgen stranden, dan zullen ze op 31 oktober zonder akkoord afscheid nemen van de Europese Unie.

Voor mensen die graag afscheid willen nemen van onze Noordzeeburen, dan kan dat op 31 oktober in Wijk aan Zee. De 52-jarige Ron Toekook uit Beverwijk organiseert een uitzwaaimoment op het Noord-Hollandse strand. Op Facebook hebben zich inmiddels elfduizend mensen aangemeld, nog eens zeventigduizend zijn geïnteresseerd om de Britten uit te zwaaien.

"Het is voor mij ook een gebaar richting vrienden die we daar hebben. Een soort 'tot ziens, we vergeten jullie niet'", zegt Toekook tegen NH Nieuws over het evenement.