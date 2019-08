Er is geen tijd om voor de uittredingsdeadline van 31 oktober tot een volledig nieuwe Brexit-deal te komen. Dat stelt Franse president Emmanuel Macron na een gesprek met Britse premier Boris Johnson donderdag.

"Ik wil erg duidelijk zijn. Komende maand zullen we niet tot een nieuwe uittredingsafspraak komen die erg afwijkt van het origineel", aldus Macron. Wel moeten de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, als dat nodig blijkt, tot eind september blijven praten om tot een overeenkomst te komen.

Een overeenkomst tussen de EU en het VK moet verder "respectvol zijn naar fundamentele Europese principes: stabiliteit in Ierland en integriteit van de interne markt", aldus Macron. De Franse president laat zo de deur op een kier voor een andere oplossing dan de zogenoemde backstop om een harde grens in Ierland te voorkomen.

De twee leiders hadden donderdag een "constructief gesprek" over de verhoudingen tussen de EU en het VK na Brexit, stelde de zegspersoon.

Merkel: Presenteer alternatieven voor backstop

Woensdag bezocht Johnson Duitse bondskanselier Angela Merkel, die het VK uitdaagde om met geschikte alternatieven voor de backstop te komen. Tot nu toe schieten deze namelijk telkens tekort.

Johnson op zijn beurt waarschuwde zowel Merkel als Macron dat zij het risico lopen van een potentieel wanordelijke 'no deal-Brexit' als ze niet bereid zijn een nieuwe deal te maken. Hij stelt verder dat het wel haalbaar is om nieuwe afspraken te maken. "Laten we Brexit afronden, laten we verstandig en pragmatisch handelen in het belang van beide partijen."

Het is nu drie jaar geleden dat de Britse bevolking stemde voor het verlaten van de EU, maar hoe die uittreding er precies uit zal gaan zien is nog altijd niet duidelijk.