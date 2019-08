ING ziet een 'no deal-Brexit' waarschijnlijker worden, maakt de bank dinsdag bekend. ING schat de kans nu op 25 procent, tegen 20 procent bij een eerdere inschatting.

De bank denkt dat de kans op het 'no deal'-scenario is toegenomen, omdat de Brexit-deadline dichterbij komt en er geen zekerheid is dat het Britse Lagerhuis dit zal kunnen tegenhouden. De huidige deadline voor het Britse vertrek uit de Europese Unie is 31 oktober. De partijen hebben dus nog minder dan tachtig dagen om tot een akkoord te komen.

De bank schat de kans, gepaard met een uitstel van de Brexit-deadline, op 40 procent dat de Britten weer naar de stembus moeten. "Als er een 'no-deal Brexit' is, kan het voor de regering moeilijk zijn om een verkiezing voor de kiezen te krijgen, vanwege alle chaos die hiermee gepaard gaat", stelt ING-econoom James Smith.

Hij verwacht dat de Britse regering daarom onder de nieuwe premier Boris Johnson vooruit zal verdedigen en nieuwe verkiezingen zal uitschrijven. "Op die manier kan Johnson campagne voeren op een strenge Brexit-visie, zonder de gevolgen van 'no deal' al te hebben ervaren", zegt Smith.

Tot slot denkt ING dat de koers van het Britse pond met alle verwachte onzekerheid nog verder zal dalen. De bank verwacht dat je dit kwartaal nog een euro kan inruilen voor 0,95 pond. Momenteel is dat nog een kleine 0,93 pond.

Kans op 'no deal' neemt toe

De kans op een zogeheten 'harde' Brexit is toegenomen sinds Johnson als premier van het Verenigd Koninkrijk is aangetreden. Hij wil dat het akkoord dat de voormalige premier Theresa May met de Europese Unie heeft gesmeed van tafel gaat of opengebroken wordt. De EU gaat hier echter niet mee akkoord.

De veranderingen die het Verenigd Koninkrijk wil doorvoeren, zoals het schrappen van de zogeheten backstop, zijn volgens de EU "onacceptabel". De backstop moet voorkomen dat er een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland ontstaat als de EU en het VK niet tot een handelsakkoord kunnen komen.

Het huidige akkoord van ex-premier May werd, mede vanwege de backstop, drie keer afgewezen door het Britse Lagerhuis. Onder de nieuwe premier Johnson hopen de Britten tot een betere deal te kunnen komen. Zo niet, dan verlaat het VK de EU op 31 oktober met een 'no deal-Brexit'. Johnson heeft meermaals gezegd dat zijn land "hoe dan ook" op die datum uit de EU stapt.