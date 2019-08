De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Washington de Brexit steunt met een vrijhandelsakkoord, vertelde nationaal veiligheidsadviseur John Bolton van de Verenigde Staten maandag aan Britse functionarissen.

Over het vrijhandelsakkoord wordt onderhandeld door Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer en zijn Britse gelijke Liz Truss.

Bolton is twee dagen lang in Londen om te overleggen over de verhoudingen tussen de twee landen na de Brexit. Volgens diplomaten zullen de Britten na hun uittreding uit de Europese Unie veel afhankelijker zijn van de VS.

Het bezoek van Bolton, die ook in gesprek gaat met Britse premier Boris Johnson, zou moeten bijdragen aan een betere relatie tussen de twee landen. Toen Theresa May nog premier was, waren de verhoudingen soms gespannen. May zou niet open hebben gestaan voor een vrijhandelsakkoord, zei een Amerikaanse functionaris maandag.

Volgens de functionaris noemde Trump de EU "als het aankomt op handelsonderhandelingen erger dan China, maar kleiner".