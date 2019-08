De Britse minister van Financiën Sajid Javid wil een Brexit-herdenkingsmunt in omloop brengen, schrijft de Sunday Telegraph.

De munt van 50 penny zou worden uitgegeven als een gelimiteerd verzamelobject op de oorspronkelijke EU-terugtrekkingsdatum van 29 maart.

Maar de Brexit werd meerdere malen uitgesteld, omdat het parlement het niet eens kon worden over de terugtrekkingsovereenkomst waarover met de EU was onderhandeld.

Javid wil nu dat de munt met de inscriptie "Vrede, welvaart en vriendschap met alle naties" miljoenen keren in omloop wordt gebracht op de nieuwe Brexit-datum van 31 oktober.

Premier Boris Johnson heeft aangekondigd dat de nieuwe Brexit-deadline zal worden gehaald, met of zonder een terugtrekkingsovereenkomst.

'Regering-Johnson wil burgers overtuigen van Brexit-datum'

Het besluit van het ministerie van Financiën wordt gezien als een poging om de burgers, en de EU in het bijzonder, ervan te overtuigen dat de Londense regering dit serieus neemt. Op de nieuwe munten wordt de datum 31 oktober gegraveerd.

De Europese Unie liet eerder deze week weten nog steeds geen reden te zien om tot een nieuw Brexit-akkoord te komen. De Britse Brexit-minister Stephen Barclay liet in een open brief aan de Europese regeringsleiders weten graag opnieuw aan de onderhandelingstafel plaats te willen nemen. Europa vreest dat het uitgangspunt van Johnson geen nieuw akkoord is, maar een zogenoemde 'no deal-Brexit'.

Het plan van ex-premier Theresa May werd, mede vanwege de regeling rond de Ierse grens, drie keer afgewezen door het Britse Lagerhuis.

Oppositie roert zich en wil 'no deal-Brexit' voorkomen

Oppositieleider Jeremy Corbyn liet maandag in gesprek met The Guardian weten dat hij er "alles aan gaat doen om een 'no deal-Brexit' te stoppen". Na het zomerreces zal hij onder meer een motie van wantrouwen tegen Johnson overwegen, mocht dat noodzakelijk zijn.

Corbyn noemt een uittreding zonder deal met de EU "desastreus voor de Britse economie".

Burgemeester Sadiq Kahn van Londen schreef zondag in The Guardian een vurige pleidooi om nogmaals een Brexit-referendum te organiseren. Hij roept premier Johnson op te stoppen met het spelen van "parlementair poker" over de hoofden van de Britse burgers heen. In de Britse hoofdstad stemde een ruime meerderheid van de inwoners tegen het referendum.