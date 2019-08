Het Verenigd Koninkrijk zal in het geval van een 'no deal-Brexit' wekenlang enkele verse voedingsmiddelen niet binnen kunnen krijgen, waarschuwt de Food and Drink Federation (FDF), een Britse lobbyorganisatie voor voedsel- en drankenfabrikanten.

Bij een Brexit zonder akkoord zijn er plotseling weer controles nodig aan de grens van het Verenigd Koninkrijk. De lobbyorganisatie is bang dat deze controles tot enorme wachtrijen aan de grens leiden. Hierdoor zou onder meer vers eten snel kunnen rotten, zegt de FDF.

"Wetende dat voedsel makkelijk verrot en een korte houdbaarheid heeft, verwachten we selectieve tekorten in het Verenigd Koninkrijk", zegt Tim Rycroft, COO van de lobbyorganisatie in gesprek met persbureau Reuters.

Rycroft verwacht niet dat de Britten zullen verhongeren. "Maar er zullen voedseltekorten zijn en de voedselprijzen zullen omhoog gaan."

De kans op een 'no deal-Brexit' lijkt te zijn toegenomen sinds het aantreden van de nieuwe Britse premier Boris Johnson. De onderhandelingen tussen de twee partijen liggen momenteel stil, omdat het VK alleen nog wil onderhandelen als de zogeheten 'backstopregeling' uit het huidige Brexit-akkoord gehaald wordt.

De backstop moet voorkomen dat er een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland ontstaat als de EU en het VK niet tot een handelsakkoord kunnen komen.