Bankiers en handelaren in financiële producten moeten opschieten met hun voorbereidingen op een mogelijke 'no deal-Brexit', zegt Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Financiële Stabiliteit) tegen zakenkrant Financial Times.

Dombrovskis waarschuwt dat de financiële wereld niet op verdere ondersteuning vanuit Brussel kan rekenen bij een dergelijke 'chaotische Brexit'.

Vorig jaar introduceerde de Europese Commissie noodmaatregelen om een verstoring in de financiële dienstverlening vanuit het Verenigd Koninkrijk aan financiële instellingen in de Europese Unie en andersom tegen te gaan. Toen werd onder meer besloten dat Europese handelaren in derivaten zeker nog een jaar toegang zouden hebben tot de Britse markt.

Dombrovskis benadrukt tegen FT dat er geen garantie is dat de noodmaatregelen verlengd worden. Ook zegt de Eurocommissaris dat de verlenging van de Brexit-deadline geen reden moet zijn voor uitstel van de voorbereidingen op het vertrek van het VK uit de EU. "Ik hoop dat de marktdeelnemers naar de Brexit-deadline kijken", zegt Dombrovskis. "Er is nog genoeg tijd om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen."

Het Verenigd Koninkrijk zal de Europese Unie op 31 oktober verlaten. Als het Britse Lagerhuis niet instemt met het huidige vertrekakkoord, dat inmiddels al drie keer is weggestemd, én er ook geen ander nieuw akkoord wordt onderhandeld, zullen de Britten de EU verlaten zonder akkoord.