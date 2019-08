Bank of England (BoE) verwacht dat de economie van het Verenigd Koninkrijk minder hard zal groeien dan eerder werd verwacht, laat de centrale bank donderdag weten. Reden voor de bijstelling is onder meer de onzekerheid rond de Britse uittreding uit de Europese Unie, de Brexit. De bank liet het belangrijkste rentetarief echter ongemoeid.

Over 2019 verwacht BoE een economische groei van 1,3 procent. In mei ging de centrale bank nog uit van een groei van 1,5 procent. Voor volgend jaar rekent de Britse centrale bank ook op een economische groei van 1,3 procent. Eerder was de verwachting nog 1,6 procent.

De centrale bank denkt dat de Britse economie in het huidige kwartaal niet zal groeien, terwijl de BoE in mei nog uitging van 0,2 procent groei. Voor het derde kwartaal raamt de centrale bank een groei van 0,3 procent. De verwachte economische groei in het tweede en derde kwartaal samen zou de kleinste groei zijn sinds 2009.

De Brexit, die eind oktober gepland staat, zou volgend jaar tot een recessie kunnen leiden, waarschuwt de centrale bank. Dit geldt volgens BoE zowel voor een Brexit zonder akkoord als een uittreding met een akkoord.

Bank of England gaat bij raming uit van Brexit mét een deal

Bij de groeiraming is BoE wel uitgegaan van een Brexit met afspraken met de EU, in plaats van een zogeheten 'no deal-Brexit'. De kans op een dergelijk 'no deal'-scenario lijkt in de afgelopen weken te zijn toegenomen. Onder leiding van de nieuwe Britse premier Boris Johnson heeft de Britse regering een hardere lijn ingezet waarbij een scenario zonder afspraken minder wordt geschuwd dan onder Theresa May.

Wanneer het Verenigd Koninkrijk zonder deal de EU verlaat, dan verwacht de centrale bank dat het Britse pond flink in waarde zal dalen, dat de inflatie zal stijgen en dat de verwachte economische groei nog lager uitvalt.

Belangrijkste rentetarief blijft ongewijzigd

Ondanks het verslechterde economische klimaat en de toegenomen onzekerheid heeft de centrale bank het belangrijkste rentetarief niet gewijzigd. Het tarief blijft op 0,75 procent staan.

De Britse centrale bank verwacht nog altijd de rentestand langzaam te verhogen, maar dit hangt volgens centralebankpresident Mark Carney af van hoe de wereldeconomie zich ontwikkelt en hoe de Brexit verloopt.

Woensdag verlaagde het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve, de belangrijkste rentestand met 0,25 procentpunt. De Fed deed dit vanwege het verslechterde economische klimaat.