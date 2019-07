Het Britse pond is maandag verder gedaald ten opzichte van de euro. Onder de nieuwe premier Boris Johnson heeft de Britse regering een hardere lijn ingezet waarbij een no deal-scenario minder wordt geschuwd als onder Theresa May.

Een pond kost nu 1,1017 euro. Dat is het laagste punt sinds augustus 2017, toen de koers van het pond onder de 1,09 euro duikelde. Voor het Brexit-referendum, op 23 juni 2016, lag de prijs van een pond nog rond de 1,20 euro.

De nieuwe premier, Boris Johnson, zegt woensdag tijdens een bezoek aan Schotland dat er nog kans is op een nieuwe deal. Tegelijkertijd eist hij dingen die recht ingaan tegen wat hij wil.

Harde Brexit is ook onderhandelingstactiek

Zo wil Johnson af van de zogenoemde 'backstop' - de noodoplossing waarmee het sluiten van de Ierse grens moet worden voorkomen. Die noodoplossing is een voorwaarde van de EU om überhaupt verder te praten over een handelsovereenkomst.

Volgens de huidige planning vertrekken de Britten op 31 oktober uit de Europese Unie. Lukt het ze voor die tijd niet om een akkoord te bereiken over de vertrekvoorwaarden, of over uitstel, dan volgt er een chaotische Brexit met verregaande gevolgen voor zowel de Britse als de Europese economie. Johnson heeft er geen geheim van gemaakt dat het dreigen met 'no deal' ook een stukje onderhandelingstactiek is.

Koppige EU

De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Brexit-hardliner Dominic Raab, stelt daarnaast dat het Verenigd Koninkrijk wel een deal wil met de Europese Unie, maar zegt dat de EU zich "koppig" opstelt.

"Er moet iets van verandering komen vanuit de EU. Als ze helemaal niet bereid zijn om te bewegen moeten we bereid zijn om het land wat duidelijkheid te geven", waarmee Raab doelt op het accepteren van 'no deal'.